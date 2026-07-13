باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایلیا چخ، رئیس گروه افق‌های علمی، از توسعه راکتور‌های هسته‌ای کوچک برای اکتشافات فضایی عمیق، ماموریت‌های مداری و پشتیبانی از عملیات اکتشافی در منطقه قطب شمال خبر داد.

چخ گفت: "یکی از پروژه‌هایی که این گروه در حال حاضر روی آن کار می‌کند، توسعه راکتور‌های هسته‌ای مدولار است که در کانتینر‌های حمل و نقل تولید می‌شوند. این یک پروژه بسیار جاه‌طلبانه است که با هدف انقلابی در منابع انرژی هسته‌ای کوچک انجام می‌شود، به طوری که هر راکتور تقریباً ۱۷۰ مگاوات برق تولید می‌کند - به اندازه‌ای که برای تأمین انرژی یک شهر کوچک، از جمله یک شهر آینده در ماه، کافی است. "

چخ این اظهارات را در جلسه‌ای در مجمع بین‌المللی INOPROM ۲۰۲۶ بیان کرد.

او توضیح داد که یک تیم کوچک از فیزیکدانان این راکتور را طراحی کرده‌اند و مرحله بعدی شامل افزایش مقیاس توسعه در آماده‌سازی برای تولید سریالی است، با برنامه‌ای برای تولید یک راکتور در روز.

او خاطرنشان کرد که این راکتور‌های کوچک می‌توانند در ماموریت‌های ماه، اکتشافات فضایی عمیق، قطب شمال و زمین‌شناسی دورافتاده، از جمله از طریق همکاری با چین و ایالات متحده در پروژه‌های اکتشاف فضایی، مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: «من مطمئن هستم که ما اولین کسانی خواهیم بود که چنین رآکتور‌هایی را خواهیم ساخت. در حال حاضر سرمایه‌گذاران و شرکایی علاقه‌مند و آماده سرمایه‌گذاری و توسعه در این زمینه هستند. از نظر تاریخی، صنعت هسته‌ای همچنان یکی از قوی‌ترین صنایع در روسیه است و انرژی هسته‌ای در فضا نشان‌دهنده مرحله‌ای است که برای دسترسی به اعماق فضا باید به آن برسیم.»

شایان ذکر است که دیمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، در اول آوریل از تکمیل طراحی اولیه واحد انرژی هسته‌ای (Nuklon)، بخشی از پروژه یدک‌کش هسته‌ای زئوس که برای ماموریت‌های اکتشاف اعماق فضا در نظر گرفته شده است، خبر داد.

منبع: TASS