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اعتراف به ضربات موشکی موثر ایران + فیلم

تشدید تنش‌ها با ایران، علاوه بر افزایش فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای بر دولت آمریکا، نگرانی‌ها درباره تبعات اقتصادی جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور را نیز پررنگ‌تر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ادامه تنش‌ها، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی از نبود راهبرد مشخص واشنگتن در قبال ایران انتقاد کرده و کنترل تنگه هرمز از سوی ایران را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آمریکا توصیف کرده‌اند. در همین حال، رسانه‌های آمریکایی به اصابت موشک‌های ایران به برخی اهداف نظامی آمریکا در منطقه نیز پرداخته‌اند.

در کنار پیامد‌های نظامی، نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ نیز افزایش یافته است. گزارش‌ها از رشد قیمت بنزین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بالا رفتن قیمت برخی کالا‌های اساسی در آمریکا حکایت دارد؛ موضوعی که به اعتقاد برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور، ادامه تنش با ایران را به چالشی پرهزینه برای دولت آمریکا تبدیل کرده است.

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