باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دوربین‌های سامسونگ گلکسی S۲۷ پرو، پس از آنکه اطلاعات فاش‌شده نشان داد که دوربین‌های این گوشی ممکن است مشخصات مورد انتظار بسیاری را برآورده نکنند، کاربران را ناامید کرده‌اند.

بسیاری معتقد بودند که نسخه «پرو» سری گلکسی S۲۷ که قرار است در سال ۲۰۲۷ عرضه شود، نسخه کوچک‌تری از گلکسی S۲۷ اولترا خواهد بود، مشابه استراتژی اپل با آیفون پرو و پرو مکس، که تفاوت اصلی در اندازه است. با این حال، اطلاعات اخیر از زنجیره‌های تأمین کره جنوبی نشان می‌دهد که واقعیت ممکن است متفاوت باشد.

سامسونگ در حال بررسی یک سیاست پردازنده خاص منطقه برای گلکسی S۲۷ پرو است، که به موجب آن کاربران آمریکایی یک پردازنده اسنپدراگون دریافت می‌کنند، در حالی که سایر بازار‌ها از پردازنده متفاوتی استفاده می‌کنند، همانطور که در مورد نسخه‌های معمولی و پلاس سری گلکسی S نیز صادق است.

تفاوت‌ها محدود به پردازنده نخواهند بود. منابع صنعتی می‌گویند که مشخصات نهایی گوشی کمتر از آنچه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود، بلندپروازانه خواهد بود.

طبق اطلاعات فاش‌شده، گلکسی S۲۷ پرو ممکن است به جانشین بعدی گلکسی S۲۵ اج نزدیک‌تر باشد، نه نسخه کوچک‌تر گلکسی S۲۷ اولترا.

دوربین‌ها برجسته‌ترین جنبه‌ای هستند که ممکن است کاربران را ناامید کنند. اطلاعات نشان می‌دهد که آنها به جای ارائه مشخصات کامل نسخه اولترا، میان‌رده‌ای بین گلکسی S۲۷ و گلکسی S۲۷ اولترا خواهند بود.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که دوربین اصلی و دوربین فوق عریض ممکن است با همتایان خود در گلکسی S۲۷ اولترا یکسان باشند، اما هنوز مشخص نیست که آیا سامسونگ به این برنامه پایبند خواهد ماند یا برای کاهش هزینه گوشی، کاهش‌های بیشتری انجام خواهد داد.

منبع: ارم نیوز