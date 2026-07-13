باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- کنستانتین پوستوالوف، محقق ارشد موسسه سیستمهای آب و هوایی و محیطی، اظهار داشت که ابرهای پراکنده میتوانند در مقایسه با آسمان صاف، میزان قرار گرفتن پوست انسان در معرض اشعه ماوراء بنفش (UV) را افزایش دهند.
پوستوالوف در اظهار نظری که در مجله رسمی شعبه سیبری آکادمی علوم روسیه با عنوان "علم در سیبری" منتشر شد، گفت: "یکی از عوامل مهم، آلبدو است. " آلبدو معیاری از نسبت تابش منعکس شده از یک سطح به تابش جذب شده است. در مورد ابرهای پراکنده، به ویژه ابرهای تکه تکه شده با شکاف، مانند ابرهای کومولوس پراکنده، این عامل میتواند به طور قابل توجهی بر میزان قرار گرفتن سطح در معرض اشعه ماوراء بنفش تأثیر بگذارد. در نتیجه، هجوم تابش ماوراء بنفش به یک منطقه معین ممکن است بیشتر از هوای صاف باشد.
این دانشمند توضیح داد که لبههای ابرها مانند آینه عمل میکنند و تابش خورشیدی ورودی را منعکس میکنند. این امر انسان را در معرض تابش مستقیم، تابش پراکنده و تابش منعکس شده قرار میدهد که اساساً بخشی از تابش مستقیم خورشیدی است که از جهت دیگری میرسد. در این حالت، کل تابش فرابنفش (UV) که به فرد میرسد ممکن است از سطح ثبت شده در زیر آسمان صاف فراتر رود.
این متخصص به ما یادآوری کرد که برنزه شدن ناشی از تیره شدن پوست توسط یک رنگدانه طبیعی به نام ملانین است. تولید ملانین مکانیسم دفاعی بدن در برابر تابش فرابنفش است و به جذب بیش از ۹۰٪ آن کمک میکند. با این حال، پوست نسبت به تابش فرابنفش با طول موج کوتاه حساستر است و دوزهای بیش از حد آن میتواند منجر به سوختگی شود که در درازمدت خطر ابتلا به سرطان پوست، از جمله ملانوم بدخیم را افزایش میدهد.
پوستوالوف خاطرنشان کرد که وجود ابرهای متناوب، به ویژه ابرهای کومولوس، میتواند این تصور غلط را ایجاد کند که قرار گرفتن در معرض آفتاب بدون محافظت بیخطر است. وی گفت که این امر میتواند منجر به عواقب جدی برای سلامتی شود و بر لزوم احتیاط حتی در روزهای ابری تأکید کرد.
منبع: TASS