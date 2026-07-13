سید حسین حسینی قراردادش را با سپاهان تا سال ۱۴۰۷ تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسین حسینی دروازه بان تیم فوتبال سپاهان سال گذشته با قراردادی دوساله از استقلال به طلایی پوشان پیوست و درحالی که یک فصل دیگر از قراردادش با سپاهان باقی مانده بود، اما روز گذشته در جلسه‌ای با مدیران باشگاه شرکت کرد تا درباره مسائل مالی و قراردادی خود با آنها صحبت کند.

در این نشست توافقات لازم برای ادامه همکاری حسینی و طلایی‌پوشان اصفهانی صورت گرفت و این دروازه بان با تجربه و ملی پوش در تمرینات سپاهان هم حضور پیدا کرد.

باشگاه سپاهان امروز به طور رسمی خبر از تمدید قرارداد سید حسین حسینی تا سال ۱۴۰۷ داد.