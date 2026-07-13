چهار اثر جدید موسیقی و نماهنگ با موضوع «وداع و بدرقه آقای شهید ایران» با عناوین «باید برخاست»، «وداع و بدرقه» و «مثل خورشید» رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیین رونمایی از جدیدترین آثار موسیقی و نماهنگ واحد شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای استان قم به همت جمعی از هنرمندان برجسته شعر، موسیقی و سرود استان قم، آیین رونمایی از چهار اثر موسیقی و نماهنگ با موضوع «وداع و بدرقه آقای شهید ایران» با حضور مدیرکل و اعضای شورای مدیران صدا و سیمای استان قم در واحد شعر و موسیقی برگزار شد. این آثار که با عناوین «باید برخاست»، «وداع و بدرقه» و «مثل خورشید» توسط واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای قم تولید شده‌اند، جلوه‌ای هنرمندانه از ارادت به «آقای شهید ایران» را روایت می کند.

منبع:روابط عمومی صدا و سیما قم