سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۵ در آبان ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم کیانی هرچگانی گفت: روز برگزاری آزمون باید با سازمان سنجش کشور هماهنگ شود.

وی گفت: طبق اعلام سازمان سنجش روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به عنوان زمان برگزاری آزمون وکالت امسال تعیین شده است.

منبع: میزان

برچسب ها: وکلای دادگستری ، آزمون وکالت
خبرهای مرتبط
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
اعلام جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۴
نتایج مرحله کتبی آزمون اخذ پروانه وکالت ۱۴۰۴ اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
طرح تسهیل باید جمع بشه
۰
۰
پاسخ دادن
برگزاری دو مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» در مصلای تهران
شروع ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های تهران
حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد
آخرین اخبار
حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد
شروع ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های تهران
برگزاری دو مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» در مصلای تهران
خدمات مترو و اتوبوس تهران برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید
پارکینگ‌های ویژه مراسم پاسداشت آقای شهید ایران اعلام شد
عباس عبدی و روزنامه اعتماد مجرم شناخته شدند
آغاز «طرح ملی رحله» با میزبانی بنیاد علوی؛ نوجوانان و جوانان در مسیر حفظ و فهم قرآن کریم
آزمون وکالت ۱۴۰۵، آبان ماه برگزار می‌شود
کشف ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات‌های ۴۸ ساعت گذشته تکاوران فراجا
کاهش مراجعات حضوری به دفاتر کمیته امداد استان تهران با سامانه‌های هوشمند
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص کسری برای پرداخت حقوق بازنشستگان
جزئیات فرآیند جدید معاینات استطاعت جسمانی زائران حج تمتع ۱۴۰۶
ثبت نام بیش از ۵۴۰ هزار متقاضی پیاده روی اربعین در سامانه سماح
اطلس اجتماعی کشور به‌روز می‌شود
تمهیدات ترافیکی آئین پاسداشت آقای شهید ایران در مصلی بزرگ امام خمینی (ره)
بررسی آخرین روند بازسازی انستیتو پاستور ایران
بررسی دو فوریت تمدید مهلت حمل و نقل عمومی رایگان در جلسه فردای شورا
توسعه زیرساخت‌های خدماتی مرز مهران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
محسنی‌اژه‌ای: دستگاه قضایی مسئول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد است
هشدار درباره زمینه‌های بروز تعارض منافع در آزمایشگاه‌های ارزیابی کیفیت محصولات
تداوم بی وقفه پروژه‌های عمرانی و ترافیکی در منطقه ۴
پایان فعالیت رمال میلیاردی در تهران/ کلاهبرداری با وعده بخت‌گشایی و بازگشت معشوق
الزام بیمه و ثبت‌نام در سامانه «سماح» برای حضور در مراسم اربعین
اسپری دفاع شخصی غیرمجاز، جان پدرزن را گرفت/ داماد قاتل در تهران دستگیر شد
راه اندازی وب سرویس صدور «پلاک ویژه» خودرو ایثارگران به صورت برخط و هوشمند
۶۰ درصد تصادفات فوتی تهران در بزرگراه‌ها اتفاق می افتد
تخفیف پرداخت نقدی عوارض شهرسازی در تهران تا پایان تیر
ترافیک سنگین در هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان با همکاری وکلای بین‌المللی ادامه دارد
فاز دوم پروژه احیا و ساماندهی روددره فرحزاد در آستانه بهره‌برداری