\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u06a9\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0631\u0686\u06af\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0646\u062c\u0634 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af \u0634\u0648\u062f.\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0646\u062c\u0634 \u0631\u0648\u0632 \u06f1\u06f4 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0648\u06a9\u0627\u0644\u062a \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646