باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین از برگزاری همایش سراسری رؤسا و نواب ‌رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با عنوان «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی داده‌مبنا» در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین خبر داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: این همایش ملی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از جمله دکتر محمد سرگزی (رئیس کمیسیون)، دکتر عثمان سالاری (نایب‌رئیس) و دکتر سید کریم معصومی (سخنگوی کمیسیون) برگزار خواهد شد.

وی با تشریح جزئیات این رویداد گفت: بخش نخست همایش به صورت نشست تخصصی میان مدیران نهاد وکالت و مسئولان عالی قضایی و تقنینی کشور برگزار می‌شود که طی آن، مهم‌ترین مسائل روز نهاد وکالت، تحولات نظام قضایی و راهکارهای تقویت تعامل میان ارکان عدالت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

حسینی افزود: در بخش دوم نیز جایگاه نهاد وکالت به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور در فرآیند حکمرانی قضایی با رویکردی تحلیلی واکاوی می‌شود تا نقش این نهاد در تحقق دادرسی عادلانه، حمایت از حقوق شهروندی و توسعه مشارکت نهادهای مدنی در نظام عدالت مشخص شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با تبیین مفهوم علمی همایش تصریح کرد: حکمرانی قضایی داده‌مبنا الگویی است که بر تصمیم‌سازی مبتنی بر داده‌های معتبر، تحلیل‌های علمی، شفافیت و سیاست‌گذاری بر اساس واقعیت‌های اجتماعی استوار است. در این مدل، نهاد وکالت به دلیل تجربه میدانی و ارتباط مستقیم با مسائل حقوقی جامعه، یکی از بازیگران مؤثر در تولید داده‌های حقوقی و تحلیل آسیب‌های نظام عدالت به شمار می‌آید.

وی با تأکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت صرفاً یک مطالبه صنفی نیست افزود: استقلال این نهاد یکی از مؤلفه‌های بنیادین حکمرانی مطلوب و تضمین‌کننده دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق شهروندان است. بهره‌گیری از ظرفیت علمی و حرفه‌ای وکلای دادگستری در سیاست‌گذاری‌های قضایی، مستقیماً به ارتقای کارآمدی نظام عدالت کمک خواهد کرد.

حسینی در پایان با اشاره به اینکه همایش پیش‌رو فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم مدیران نهاد وکالت با قانون‌گذاران و مسئولان قضایی کشور است، ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست گامی مؤثر در مسیر تقویت هم‌افزایی سه جانبه میان نهاد وکالت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی باشد.