ترامپ مدعی شد که واشنگتن به «نگهبان» هرمز تبدیل شود و بابت تلاش‌های خود پاداش دریافت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد وضعیت فعلی جنگ با ایران اظهار نظر کرد و بر رویایی به ظاهر آمریکایی که برای این آبراه حیاتی برنامه‌ریزی کرده است، تمرکز کرد.

او در اظهاراتی بی اساس به خبرنگاران گفت: «ما تنگه را تصرف می‌کنیم... آنها [ایران]هیچ چیز ندارند.» ترامپ مدعی شد که واشنگتن به «نگهبان» هرمز تبدیل شود و بابت تلاش‌های خود پاداش دریافت کند.

او سپس از هیئت ایرانی به دلیل پیشنهاد تغییرات پس از یک جلسه ۱۱ ساعته با هیئت آمریکایی انتقاد کرد و آنها را «مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای» خواند.

ترامپ: تعطیلی دولت در ماه سپتامبر امکان‌پذیر است

رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه هشدار داد که دولت فدرال ممکن است در ماه سپتامبر با تعطیلی مواجه شود، مگر اینکه جمهوری‌خواهان سنا فیلیباستر (اخطار طولانی) را لغو کنند.

ترامپ گفت: «در غیر این صورت، در ماه سپتامبر با تعطیلی مواجه خواهیم شد و در دو سال آینده با مشکل سقف بدهی رو‌به‌رو هستیم.» او ادعا کرد که دموکرات‌ها قصد دارند پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، دولت را تعطیل کنند و از جمهوری‌خواهان خواست تا برای تصویب قانون SAVE America، فیلیباستر را لغو کنند. 

ترامپ گفت: «اگر فیلیباستر را لغو کنید، همه چیز از بین می‌رود؛ و ما هر کاری بخواهیم انجام می‌دهیم. هر چیزی را که بخواهیم تصویب می‌کنیم» و افزود که دموکرات‌ها در صورت فرصت، خودشان این قاعده را لغو خواهند کرد.

برچسب ها: دولت ترامپ ، تنگه هرمز ، تعطیلی دولت ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۰:۴۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
غلط می کنی ترامپ
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
چشم و دلش به چهار تا سازشگر گرم شده
۶
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خدا. برای ما بس است ما همه چی داریم
۵
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خب بیا، چرا سربازان مادر مرده را میفرستی کودک خوار
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اینقدر دست دست کردید که این شد
حالا بازم دست دست کنید تا یه روز بیا سربازان آمریکایی داخل کشور جولان بدن
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
با این مسیولان ایرانی حتما میتونه
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اگر کشورهای دنیا عاقل باشند محموله‌ای به آمریکا صادر نمی‌کنند.
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بااین پاسخ نیروهای مسلح ما قطعا میگیرد
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