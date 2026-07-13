باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد وضعیت فعلی جنگ با ایران اظهار نظر کرد و بر رویایی به ظاهر آمریکایی که برای این آبراه حیاتی برنامهریزی کرده است، تمرکز کرد.
او در اظهاراتی بی اساس به خبرنگاران گفت: «ما تنگه را تصرف میکنیم... آنها [ایران]هیچ چیز ندارند.» ترامپ مدعی شد که واشنگتن به «نگهبان» هرمز تبدیل شود و بابت تلاشهای خود پاداش دریافت کند.
او سپس از هیئت ایرانی به دلیل پیشنهاد تغییرات پس از یک جلسه ۱۱ ساعته با هیئت آمریکایی انتقاد کرد و آنها را «مذاکرهکنندگان حرفهای» خواند.
رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه هشدار داد که دولت فدرال ممکن است در ماه سپتامبر با تعطیلی مواجه شود، مگر اینکه جمهوریخواهان سنا فیلیباستر (اخطار طولانی) را لغو کنند.
ترامپ گفت: «در غیر این صورت، در ماه سپتامبر با تعطیلی مواجه خواهیم شد و در دو سال آینده با مشکل سقف بدهی روبهرو هستیم.» او ادعا کرد که دموکراتها قصد دارند پیش از انتخابات میاندورهای، دولت را تعطیل کنند و از جمهوریخواهان خواست تا برای تصویب قانون SAVE America، فیلیباستر را لغو کنند.
ترامپ گفت: «اگر فیلیباستر را لغو کنید، همه چیز از بین میرود؛ و ما هر کاری بخواهیم انجام میدهیم. هر چیزی را که بخواهیم تصویب میکنیم» و افزود که دموکراتها در صورت فرصت، خودشان این قاعده را لغو خواهند کرد.