وی با بیان اینکه قم به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، محور اتصال ۱۷ استان کشور است، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از کاروان‌های زیارتی و مناسبت‌های بزرگ مذهبی از این شهر عبور می‌کنند و همین موضوع، ضرورت تقویت زیرساخت‌های خدمت‌رسانی را دوچندان کرده‌است.

عظیمی بر تشکیل دبیرخانه دائمی اربعین در شهرداری قم تأکید کرد و گفت: برای انسجام‌بخشی به برنامه‌ریزی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد این دبیرخانه یک ضرورت است و باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اقدامات شهرداری در مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: از زمان ابلاغ احکام ستاد استانی، تمامی بخش‌های شهرداری در آماده‌باش کامل قرار گرفتند و با حضور مستمر در میدان، وظایف محوله را به انجام رساندند.

وی افزود: در قالب ساختار اجرایی استان، ۶ کارگروه و ۳۰ کمیته تخصصی تشکیل شد که مسئولیت کارگروه‌های خدمات شهری، اسکان و گمشدگان به شهرداری قم واگذار شد، در این بخش‌ها، معاونت خدمات شهری، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کمیته گمشدگان با هماهنگی کامل خدمات‌رسانی کردند.

شهردار قم یادآور شد: علاوه بر این مأموریت‌ها، وظایف ذاتی شهرداری از جمله فضاسازی و سیما و منظر شهری، مدیریت پسماند، حمل‌ونقل عمومی و راه‌اندازی سامانه صوتی بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص) نیز به‌صورت همزمان اجرا شد.

آیین تشییع و برگزاری نماز بر پیکر قائد شهید امت در شهر قم و مسجد جمکران با حضور چشمگیر دوستدار آن رهبر فرزانه روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه برگزار شد.

منبع:شهرداری قم