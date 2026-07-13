باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرامرز عظیمی در دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم افزود: از قرارگاه مردمی اربعین و ستاد اربعین کشور که همواره در میدان خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حضور دارند، قدردانی میکنم و مدیریت شهری نیز همچون گذشته با تمام ظرفیت در کنار این مجموعهها خواهد بود.
وی با بیان اینکه قم به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، محور اتصال ۱۷ استان کشور است، تصریح کرد: بخش عمدهای از کاروانهای زیارتی و مناسبتهای بزرگ مذهبی از این شهر عبور میکنند و همین موضوع، ضرورت تقویت زیرساختهای خدمترسانی را دوچندان کردهاست.
عظیمی بر تشکیل دبیرخانه دائمی اربعین در شهرداری قم تأکید کرد و گفت: برای انسجامبخشی به برنامهریزیها و ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد این دبیرخانه یک ضرورت است و باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اقدامات شهرداری در مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: از زمان ابلاغ احکام ستاد استانی، تمامی بخشهای شهرداری در آمادهباش کامل قرار گرفتند و با حضور مستمر در میدان، وظایف محوله را به انجام رساندند.
وی افزود: در قالب ساختار اجرایی استان، ۶ کارگروه و ۳۰ کمیته تخصصی تشکیل شد که مسئولیت کارگروههای خدمات شهری، اسکان و گمشدگان به شهرداری قم واگذار شد، در این بخشها، معاونت خدمات شهری، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و کمیته گمشدگان با هماهنگی کامل خدماترسانی کردند.
شهردار قم یادآور شد: علاوه بر این مأموریتها، وظایف ذاتی شهرداری از جمله فضاسازی و سیما و منظر شهری، مدیریت پسماند، حملونقل عمومی و راهاندازی سامانه صوتی بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص) نیز بهصورت همزمان اجرا شد.
آیین تشییع و برگزاری نماز بر پیکر قائد شهید امت در شهر قم و مسجد جمکران با حضور چشمگیر دوستدار آن رهبر فرزانه روز سهشنبه ۱۶ تیرماه برگزار شد.
منبع:شهرداری قم