سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا با مداخله در تنگه‌ی هرمز امنیت تامین نفت و گاز جهان را به خطر جدی انداخته است و باید جوابگو باشد.

وی اضافه کرد: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم و بیگانگان و همپیمانان آنان را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران خواهیم کرد.

سخنگوی سپاه افزود: همانطور که اهداف متوهمانه سردمداران آمریکا در آغاز تجاوزشان را به بازگشایی تنگه هرمز تنزل دادیم، در شرارت جدیدشان بیشتر از گذشته آنها را به خفت و استیصال می‌کشانیم.

برچسب ها: سخنگوی سپاه ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص):
به هیچ عنوان نمی‌گذاریم آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند
حمله سپاه به تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا در عمان و بحرین
انهدام پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش آمریکا در کویت به دست نیروی زمینی سپاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
سردار جان قربان اون رشادت بره ترامپ ، ولی با محاصره دریایی چه کنیم؟
۱۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ماشاالله سپاه
۷
۵
پاسخ دادن
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
چرا گزینه حمله زمینی آمریکا به ایران از دستور کار خارج شد؟
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
آخرین اخبار
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴
تأسیسات و محل استقرار دشمن آمریکایی در اردن هدف قرار گرفت
چرا گزینه حمله زمینی آمریکا به ایران از دستور کار خارج شد؟
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
عارف: ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۱۴ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
پزشکیان: آماده رفع هرگونه مانع در مسیر اجرای توافقات با روسیه هستیم
مردم امشب در تجمعات شبانه، تجاوز آمریکا به خاک ایران را محکوم می‌کنند
پزشکیان: هرگونه تعهدات جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد
سخنگوی سپاه: حاکمیت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم
به هیچ عنوان نمی‌گذاریم آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند
تجلیل از نوجوان عراقی که تصویرش در تشییع رهبر شهید جهانی شد
اعلام مرز‌های خروجی و ورودی اتباع و مهاجرین خارجی برای مراسم اربعین
وزارت امور خارجه از مسائل کنسولی و دیپلماتیک زائران حمایت می‌کند
ایران: کریدور امن هرمز به آیمو اعلام شد/ آمریکا ناقض تفاهم خاتمه جنگ است
دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
رئیس‌جمهور: دانشگاه مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد
بقایی: ایران در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرایی نمی‌‎کند
لاریجانی: مدیریت تنگه هرمز همیشه با ایران خواهد بود + فیلم
حمله سپاه به تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا در عمان و بحرین