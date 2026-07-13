باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا با مداخله در تنگه‌ی هرمز امنیت تامین نفت و گاز جهان را به خطر جدی انداخته است و باید جوابگو باشد.

وی اضافه کرد: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم و بیگانگان و همپیمانان آنان را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران خواهیم کرد.

سخنگوی سپاه افزود: همانطور که اهداف متوهمانه سردمداران آمریکا در آغاز تجاوزشان را به بازگشایی تنگه هرمز تنزل دادیم، در شرارت جدیدشان بیشتر از گذشته آنها را به خفت و استیصال می‌کشانیم.