باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای امور خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترکی، به حملات ایران به کشور‌های خلیج فارس در پاسخ به تجاوز آمریکا واکنش نشان دادند.

در این بیانیه گستاخانه بدون اشاره به تجاوز نظامی آمریکا آمده است: «ما حملات ایران به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و به کشور‌های منطقه از جمله قطر، کویت، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم.»

وزرای امور خارجه همچنین از ایران و آمریکا خواستند تا آتش‌بس را بازگردانده و به مذاکرات بازگردند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت گسترش درگیری در خاورمیانه، آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهند داشت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیای سپاه در بیانیه‌ای ویدئویی گفت: «به سران کشور‌های منطقه هشدار داده می‌شود که هرگونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لجستیکی از ارتش متجاوز آن، به منزله جنگ با حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی خواهد شد و در صورت گسترش جنگ در منطقه، شعله‌های آتش جنگ تمام کشور‌های منطقه را در بر خواهد گرفت.»

علاوه بر این، سخنگوی سپاه تأکید کرد که «اقدامات سوء» واشنگتن در مدیریت تنگه هرمز اختلال ایجاد کرده و به تجارت بین‌المللی، امنیت منطقه‌ای و تردد در این تنگه لطمه زده است. تهران همچنین تهدید کرد که با هرگونه اختلال در دریانوردی توسط «نیروی نظامی متجاوز و دزدان دریایی آمریکا» برخورد خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه