وزارت حمل‌ونقل یمن اعلام کرد، هواپیمای ایرانی که حامل جمعی از شهروندان و هیأت رسمی یمن بود، به سلامت در خاک این کشور فرود آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعاتی پیش یک فروند هواپیمای ایرانی -با وجود محاصره هوایی چند ساله عربستان سعودی علیه یمن- حامل جمعی از شهروندان یمنی در فرودگاه الحدیده در غرب این کشور فرود آمد. 

در حالی که قرار بود این هواپیما در فرودگاه صنعاء (پایتخت یمن) فرود آید، حمله جنگنده‌های سعودی و بمباران فرودگاه منجر به فرود آمدن هواپیما در فرودگاه الحدیده در غرب یمن شد. 

وزارت حمل و نقل دولت یمن در این خصوص اعلام کرد، «با وجود بمباران و تهاجم به فرودگاه صنعاء، رژیم سعودی نتوانست از فرود هواپیمای حامل افراد در راه مانده، بیمار و هیئت رسمی جمهوری یمن جلوگیری کند و آنها به سلامت در خاک میهن فرود آمدند».

سرلشکر محمد عیاش قهیم وزیر حمل و نقل یمن به شبکه خبری المسیره یمن گفت: هواپیمای ایرانی با تعدادی بیمار و در راه مانده [به دلیل محاصره هوایی]و همراه با هیئت رسمی جمهوری یمن در خاک میهن به سلامت فرود آمد.

شبکه المسیره یمن گزارش کرد، ناظران معتقدند که فرود این هواپیما ضربه کوبنده‌ای به رژیم سعودی و مزدوران آن است و تاکید کردند که تجاوز به فرودگاه صنعا در‌های جهنم را برای ریاض و مزدورانش باز کرده است.

نیرو‌های مسلح یمن بلافاصله پس از تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا از زبان سرتیپ یحیی سریع سخنگوی خود تأیید کردند که حماقت سعودی‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند.

منبع: فارس

برچسب ها: یمن ، فرودگاه صنعا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ظاهرا آل سعود خیلی مشتاق ورود در جنگ ایران و امریکای نکبت به طرفداری از امریکا و صهیونهاست قوم آل سعود مثل صهیونها پلید پست ضداسلامند
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
باسلام
فردا دولت یمن بیابان های عربستان را خواهد زد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درود بر یمن قهرمان
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ماشاالله به این شجاعت
۱
۲
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