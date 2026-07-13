یک مطالعه جدید احتمال داده است که رعد و برق ابر‌ها می‌تواند اثرات ال نینو را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در حالی که ایده "کاهش روشنایی خورشید" ممکن است چیزی خارج از داستان‌های علمی تخیلی به نظر برسد، یک مطالعه علمی جدید آن را به عنوان یک گزینه مناسب احیا کرده است. این مطالعه که توسط محققان موسسه اقیانوس‌شناسی اسکریپس در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو انجام شده و در مجله Science Advances منتشر شده است، استفاده از تکنیکی به نام رعد و برق ابر‌های دریایی را برای کاهش اثرات ال نینو پیشنهاد می‌کند، که انتظار می‌رود یکی از قوی‌ترین پدیده‌های آب و هوایی در دهه‌های اخیر باشد.

این ایده در بحبوحه نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه ال نینو می‌تواند منجر به افزایش امواج گرما، سیل و آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق مختلف جهان شود، مطرح می‌شود و دانشمندان را بر آن داشته است تا به دنبال راه‌حل‌های موقتی باشند که بتوانند این اثرات را بدون توسل به مداخلات اقلیمی در مقیاس بزرگ کاهش دهند.

رعد و برق ابر‌های دریایی چگونه کار می‌کند؟

این فناوری بر پاشیدن ریزذرات بازتابنده به ابر‌های بالای اقیانوس‌ها متکی است و توانایی آنها را در بازتاب بخش بیشتری از نور خورشید به فضا قبل از جذب شدن توسط آب اقیانوس افزایش می‌دهد. این امر به کاهش دمای سطح دریا و کاهش شدت پدیده ال نینو کمک می‌کند.

محققان برای آزمایش این ایده، آزمایش مستقیمی انجام ندادند، بلکه به آنچه که آنها به عنوان "آزمایش طبیعی" توصیف کردند، که در طول آتش‌سوزی‌های بوته‌زار استرالیا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رخ داد، تکیه کردند. در طول این آتش‌سوزی‌ها، مقادیر زیادی دود و ریزذرات، خواص ابر‌ها را بر فراز اقیانوس آرام تغییر دادند و متعاقباً به شرایطی مشابه لانینا با اثر خنک‌کننده آن کمک کردند.

نتایج امیدوارکننده، اما محتاطانه

مدل‌های شبیه‌سازی آب و هوا نشان دادند که استفاده از فناوری روشن‌کننده ابر‌های دریایی در زمان مناسب می‌تواند اثرات خنک‌کننده مرتبط با لانینا را تا ۴۰٪ افزایش دهد، به خصوص اگر در اوایل، قبل از رسیدن ال نینو به اوج خود، اجرا شود.

با این حال، محققان تأکید کردند که این فناوری یک راه حل دائمی برای تغییرات اقلیمی نیست، بلکه یک مداخله موقت است که می‌تواند در شرایط استثنایی برای کاهش رویداد‌های شدید آب و هوایی مورد استفاده قرار گیرد. آنها همچنین هشدار دادند که تکیه صرف بر مدل‌های اقلیمی کافی نیست، زیرا عدم قطعیت در مورد عوارض جانبی بالقوه، مانند تغییر الگو‌های آب و هوایی در مناطق خاص یا وقوع اثرات پیش‌بینی نشده اقلیمی، همچنان وجود دارد.

محققان معتقدند که این مطالعه گامی مهم در درک پتانسیل مهندسی آب و هوا است، اما جایگزین راه‌حل‌های اساسی کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و کاهش علل تغییرات اقلیمی در درازمدت نمی‌شود.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: ال نینو ، گرما ، تغییرات دمایی ، رعد و برق ، ابرها
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