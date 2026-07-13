در کازرون، گام‌هایی برای ثبتِ هویت هر دانه و میوه‌ای که از خاک می‌روید برداشته شده تا اعتماد از مبدأ تا مقصد، همراه خوراک باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: نشست هماهنگی برای اجرای آیین‌نامه بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت با محوریت شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی برگزار شد. 

او افزود: این برنامه با هدف هویت‌بخشی به تولیدات کشاورزی، ساماندهی نظام تولید، ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به خدمات حمایتی دولت در حال اجراست.

آقایی افزود: در این جلسه، گزارش اقدامات انجام‌شده در زمینه اخذ شناسنامه برای محصولات کشاورزی ارائه، چالش‌های فراروی اجرای فرآیند‌ها بررسی و راهکار‌های عملیاتی برای تسریع و بهبود اجرای برنامه تبادل نظر شد.

او تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل فنی این آیین‌نامه، ۸ محصول زراعی شامل برنج، جو، گندم، گوجه‌فرنگی، حبوبات، جالیزی‌ها، سیب‌زمینی و پیاز، همچنین ۶ محصول باغی شامل کیوی، پسته سیب، پرتقال، انگور و خرما و نیز همه تولیدات گلخانه‌ای مشمول اجرای این طرح هستند و تولیدکنندگان آنها ملزم به دریافت شناسنامه برای محصولات خود هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با برشمردن مزایای اجرای این برنامه گفت: شناسنامه‌دار شدن محصولات، زمینه‌ساز توسعه صادرات می‌شود، قابلیت ردیابی از مزرعه تا بازار را افزایش و کیفیت و سلامت تولیدات را ارتقا می‌دهد، همچنین نظارت بر فرایند تولید را تسهیل، اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب، و بهره‌مندی هدفمند کشاورزان از حمایت‌های دولتی و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی از تولیدات بخش کشاورزی را ممکن می‌کند.

آقایی گفت: این طرح با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اجرا می‌شود و مشارکت فعال بهره‌برداران در دریافت شناسنامه، نقشی کلیدی در موفقیت این طرح ملی و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ایفا خواهد کرد.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

برچسب ها: شناسنامه دار شدن ، محصولات کشاورزی
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