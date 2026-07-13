مدیرکل راهداری و حمل و نقل آذربایجان غربی با اعلام آغاز اجرای عملیات خط کشی در محورهای مواصلاتی استان، از کاربران جاده ای خواست با رعایت کامل محدوده حرکت و قوانین و مقررات با راهداران همکاری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: عملیات اجرای خط‌کشی محورهای مواصلاتی استان با هدف ارتقای ایمنی تردد و افزایش ضریب ایمنی راه‌ها آغاز شده و به‌صورت مرحله‌ای در محورهای مختلف، به‌ویژه در کریدور تردد زائران اربعین حسینی (ع) از شمال تا جنوب استان، در حال اجراست.

وی ادامه داد: از رانندگان محترم درخواست می‌شود هنگام عبور از محدوده‌های اجرای عملیات، ضمن کاهش سرعت، رعایت فاصله ایمن، توجه به علائم هشداردهنده و راهنمایی نیروهای مستقر، از هرگونه سبقت و تغییر مسیر ناگهانی خودداری کرده و با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با راهداران همکاری کنند.

شکری یادآور شد: مسلما همکاری و صبوری کاربران جاده‌ای، نقش مهمی در حفظ ایمنی عوامل اجرایی، تسریع در روند اجرای عملیات و ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان خواهد داشت.