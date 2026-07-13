منچستریونایتد به دنبال جذب هافبک بلژیکی استون ویلا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه منچستریونایتد درحال مذاکره برای جذب یوری تیلمانس، هافبک استون ویلا است تا در برای فصل جدید این بازیکن بلژیکی را به خدمت بگیرد.

یونایتد در تابستان امسال تقویت خط میانی خود را در اولویت قرار داده است، اما پس از ناکامی در جذب الیوت اندرسون، گزینه اول که به منچسترسیتی می‌پیوندد و ماتئوس فرناندز که تصمیم گرفت از وستهام به تاتنهام هاتسپر برود، هنوز موفقیتی نداشته است.

یوری تیلمانس پس از چهار فصل حضور در لسترسیتی در سال ۲۰۲۳ به استون ویلا پیوست و گفته می‌شود که قرارداد تیلمانس با استون ویلا شامل یک بند فسخ است که مذاکرات را آسان‌تر می‌کند و به همین دلیل توافق در دسترس‌تر است.

تیلمانس یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی فوتبال بلژیک در راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بود، اما شیاطین سرخ اروپا مقابل اسپانیا ۲ - ۱ شکست خوردند و از گردونه مسابقات کنار رفتند.

منبع:BBC SPORT

برچسب ها: منچستریونایتد ، استون ویلا ، بلژیک
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