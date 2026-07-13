باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - خوشههای طلایی گندم بار دیگر بر پهنه دشتهای کردستان به ثمر نشستهاند تا روایتگر تلاش یکساله کشاورزانی باشند که با وجود فراز و نشیبهای اقلیمی، چرخه تولید این محصول راهبردی را زنده نگه داشتهاند. همزمان با آغاز خرید تضمینی گندم، کردستان بار دیگر نقش اثرگذار خود را در تأمین نان سفره مردمان این سرزمین و تقویت امنیت غذایی کشور به نمایش گذاشته است؛ نقشی که با حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زیرساختهای خرید و صیانت از دسترنج کشاورزان، اهمیتی دوچندان یافته است.
سعدی نقشبندی درگفت وگوبا خبرنگارباشگاه خبرنگاران،با اشاره به آغازعملیات خرید تضمینی گندم در استان از ۱۴ تیرماه اظهار کرد: شبکه خرید با آمادگی کامل در حال فعالیت است.
وی با بیان اینکه هماکنون ۸۰ تا ۸۵ مرکز خرید در نقاط مختلف استان فعال هستند، افزود: با توجه به تجربه خرید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در سالهای گذشته، ظرفیت لازم برای تحویل محصول کشاورزان در استان فراهم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: با برنامهریزی انجامشده و مدیریت ساعات فعالیت مراکز خرید، تلاش شده است از ایجاد ازدحام در زمان اوج برداشت جلوگیری شود.
نقشبندی با اشاره به وضعیت کشت گندم در سال زراعی جاری گفت: امسال ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی استان به زیر کشت گندم رفته که نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ هزار هکتار افزایش داشته و عمده این افزایش مربوط به اراضی دیم است.
وی شهرستانهای بیجار، دیواندره و سقز را دارای بیشترین سطح زیر کشت گندم معرفی کرد و افزود: پیشبینی میشود بیشترین میزان خرید تضمینی نیز از این شهرستانها انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره شرایط تولید محصول در سال جاری اظهار داشت: اگرچه کمبود بارشهای پاییزه بر استقرار اولیه مزارع اثر گذاشت، اما بارندگیهای مناسب بهاره تا حد زیادی این شرایط را جبران کرد. البته سرمازدگی بهاره در شهرستانهای بیجار، قروه و دهگلان به بخشی از مزارع دیم و مناطق مرتفع خسارت وارد کرد.
وی درباره نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و با احتساب ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل، کشاورزان در مجموع ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم دریافت خواهند کرد.
نقشبندی با تأکید بر اینکه پرداخت مطالبات گندمکاران از طریق سازوکار ملی و به صورت متمرکز انجام میشود، افزود: مدیریت استان نیز پیگیر تسریع در روند پرداخت مطالبات کشاورزان خواهد بود.
وی ادارهکل غله و خدمات بازرگانی کردستان را متولی اصلی خرید تضمینی گندم دانست و گفت: سازمان تعاون روستایی، سیلوهای بخش خصوصی و کارخانههای آرد نیز به عنوان مباشر در اجرای این طرح مشارکت دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از استقرار اکیپهای نظارتی برای کنترل افت و ریزش کمباینها خبر داد و اظهار کرد: هدف از این نظارتها، حفظ کیفیت محصول و جلوگیری از هدررفت گندم در زمان برداشت است.
نقشبندی با اشاره به جایگاه کردستان در تولید گندم کشور گفت: این استان در سالهای اخیر پس از خوزستان، رتبه دوم تولید و خرید تضمینی گندم کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۱۰ درصد گندم خریداریشده کشور در کردستان تولید میشود.
وی تعداد بهرهبرداران بخش کشاورزی استان را حدود ۱۲۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، حدود ۹۰ هزار نفر در حوزه تولید گندم فعالیت دارند و از خدمات حمایتی شامل تأمین یارانهای کود و سوخت، بیمه مزارع، خرید تضمینی و خدمات فنی و آموزشی بهرهمند هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به محدودیت منابع آبی استان خاطرنشان کرد: بیش از ۹۵ درصد اراضی کشاورزی کردستان دیم است و کاهش منابع آب زیرزمینی و سطحی بر تولید گندم در اراضی آبی تأثیرگذار بوده است.
وی در پایان با تأکید بر کافی بودن ظرفیت ذخیرهسازی سیلوهای استان، از کشاورزان خواست پس از رسیدن محصول، با هماهنگی ناوگان برداشت، گندم خود را در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند تا ضمن جلوگیری از خسارتهایی مانند آتشسوزی، زمینه سوءاستفاده واسطهها و دلالان نیز از بین برود.