باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکتهای تلفن همراه قبلاً مجموعهای کامل از لوازم جانبی را در جعبهها قرار میدادند. خرید یک تلفن جدید به معنای تهیه همه چیز از شارژر گرفته تا کابل و هدفون بود.
اما این رویه به تدریج از بین رفته و جعبههای تلفن مدرن بسیار سادهتر شدهاند و کاربران را به این فکر میاندازند: چرا شرکتها دیگر هدفون را در جعبه قرار نمیدهند؟
کاهش زبالههای الکترونیکی
شرکتهای بزرگ تلفن شروع به حذف هدفون از جعبه کردهاند و دلیل آن را لزوم کاهش تأثیر زیستمحیطی آنها میدانند. آنها استدلال میکنند که بسیاری از کاربران در حال حاضر هدفونهای خود را دارند و اضافه کردن هدفونهای بیکیفیت با هر تلفن جدید فقط زبالههای الکترونیکی را بیجهت افزایش میدهد.
اپل یکی از برجستهترین شرکتهایی بود که این رویکرد را اتخاذ کرد و سری آیفون ۱۲ را در سال ۲۰۲۰ بدون EarPods یا شارژر در جعبه عرضه کرد و اظهار داشت که کاهش اندازه بستهبندی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای دلایل اصلی این تصمیم هستند. سامسونگ نیز از این رویه پیروی کرد و نشان داد که حذف هدفون بخشی از تلاشهای آن برای کاهش تأثیر زیستمحیطی محصولاتش بوده است.
هدفونهای بیسیم
یکی دیگر از دلایل کاهش هدفونهای سیمی، تغییر نحوه استفاده ما از تلفنها است. هدفونهای بیسیم مبتنی بر فناوری بلوتوث، با ارائه ویژگیهای اضافی مانند کنترلهای لمسی، حذف نویز و جفتسازی سریع، رواج بیشتری یافتهاند.
در عین حال، اکثر شرکتها از گنجاندن جک هدفون ۳.۵ میلیمتری سنتی در گوشیهای پرچمدار خود دست کشیدهاند و باعث شدهاند هدفونهای سیمی قدیمیتر با دستگاههای جدیدتر سازگاری کمتری داشته باشند. این تغییر منجر به افزایش محصولاتی مانند ایرپاد و گلکسی بادز شده است که به جای قرار دادن هدفونهای رایگان در جعبه، جداگانه فروخته میشوند.
آیا این تصمیم مفید است؟
با وجود توجیهات زیستمحیطی، برخی از کاربران معتقدند که حذف هدفون و شارژر از جعبه، راهی برای کاهش هزینههای تولید و افزایش فروش لوازم جانبی اضافی است. به جای داشتن یک تجربه کامل پس از خرید گوشی، مصرفکنندگان اکنون مجبورند اگر هدفونی ندارند، هدفونهای جداگانهای بخرند، به خصوص با توجه به قیمتهای روزافزون گوشیهای جدیدتر.
از سوی دیگر، شرکتها معتقدند که اکثر کاربران برای هر گوشی به هدفون جدید نیاز ندارند و ارائه گزینههای جداگانه به آنها این امکان را میدهد که به جای لوازم جانبی که ممکن است از آنها استفاده نکنند، محصولات با کیفیتتری را انتخاب کنند.
بازگشت هدفونهای سیمی
با وجود کاهش محبوبیت هدفونهای سیمی، این دسته از هدفونها دوباره مورد توجه کاربرانی قرار گرفتهاند که سادگی و راحتی عدم نیاز به شارژ مداوم را ترجیح میدهند.
هدفونهای سیمی را میتوان از طریق آداپتورهای USB-C با گوشیهای مدرن استفاده کرد. در حالی که به نظر میرسد دوران هدفونهای رایگان موجود در جعبههای تلفن به پایان رسیده است، رقابت اکنون به جای ارائه آنها به عنوان لوازم جانبی استاندارد با هر دستگاه جدید، به سمت توسعه هدفونهای بیسیم هوشمندتر تغییر یافته است.
منبع: ارم نیوز