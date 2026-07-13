نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از تصویب و آغاز عملیات اجرایی احداث پست برق شعیبیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از تصویب پروژه احداث پست برق شعیبیه خبر داد و اعلام کرد که با تأمین زمین مورد نیاز، عملیات اجرایی این طرح از فردا آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در ارتقای پایداری شبکه برق منطقه اظهار داشت: زمین مورد نیاز برای احداث این پست برق در اختیار شرکت برق قرار گرفته و تمامی مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شده است.

در همین راستا، مدیرکل برق خوزستان نیز با تأیید آغاز اجرای این پروژه اعلام کرد: برای احداث پست برق شعیبیه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های برق استان است.

به گفته مسئولان، اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش ظرفیت شبکه برق، کاهش افت ولتاژ، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و تأمین برق پایدار برای مشترکان منطقه شعیبیه خواهد داشت و زمینه را برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم می‌کند.