رئیس‌جمهور با تاکید بر تقویت هماهنگی دستگاه‌ها برای تضمین پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گفت: هرگونه تعهدات جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بررسی آخرین وضعیت ذخایر راهبردی دارویی کشور، روند تأمین اقلام و مواد اولیه مورد نیاز تولید، رفع موانع واردات، تأمین منابع مالی و هماهنگی‌های بین‌بخشی به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط روز دوشنبه ۲۲ تیر برگزار شد.

در این نشست، گزارش‌های تخصصی کارگروه‌های مختلف در حوزه تأمین، تولید، واردات، توزیع، ذخایر راهبردی دارویی و تأمین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز ارائه و آخرین وضعیت آمادگی کشور برای پاسخگویی به نیاز‌های حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده و بررسی دقیق مسائل و چالش‌های موجود، دستورات لازم را به دستگاه‌های مسئول برای تسریع در رفع موانع، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و تضمین پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی صادر کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه حفظ سلامت مردم از اولویت‌های راهبردی دولت است، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، همه ظرفیت‌های اجرایی، مالی و مدیریتی کشور باید در خدمت رفع موانع تأمین دارو و تجهیزات پزشکی قرار گیرد و هیچ خللی در دسترسی مردم به دارو‌های اساسی و حیاتی ایجاد نشود.

رئیس‌جمهور مدیریت بهینه منابع مالی را یکی از مهم‌ترین الزامات شرایط فعلی دانست و با تأکید بر ضرورت کنترل هزینه‌ها، اظهار داشت: در وضعیت ویژه کنونی، مدیریت مصرف، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و ارتقای بهره‌وری منابع باید در تمامی بخش‌های حوزه سلامت مورد توجه جدی قرار گیرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، حذف هزینه‌های قابل اجتناب از جمله برخی بسته‌بندی‌های غیرضروری و مدیریت دقیق منابع در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تأمین دارو‌های اساسی، حیاتی و ضروری مردم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور در اولویت قطعی دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تخصیص منابع باید بر اساس اولویت‌های نظام سلامت انجام شود و تأمین اقلام غیرضروری و دارو‌های خارج از فهرست اولویت‌ها در مراتب بعدی قرار خواهد گرفت.

پزشکیان همچنین بر ضرورت استقرار نظام منطقی تجویز و مصرف دارو تأکید کرد و گفت: پزشکان و مراکز درمانی باید در چارچوب سیاست‌های ملی دارویی و راهنما‌های بالینی عمل کنند و با هرگونه تجویز خارج از ضوابط، که منجر به افزایش هزینه‌های غیرضروری و تحمیل بار مالی به نظام سلامت شود، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

رئیس جمهور جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی، کاذب و غیرواقعی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را از الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور برشمرد و خواستار نظارت مؤثر بر فرآیند‌های تجویز، تأمین و مصرف شد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پایداری منابع مالی نظام سلامت تأکید کرد: قانون‌گذاران باید در تصویب هرگونه تعهد جدید برای حوزه بهداشت و درمان، منابع مالی پایدار و قابل اتکای آن را به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند؛ چراکه ایجاد تعهدات فاقد پشتوانه مالی، علاوه بر آسیب به پایداری نظام بیمه‌ای، موجب تضییع حقوق بیمه‌پردازان و کاهش کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.

پزشکیان در ادامه، دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد گزارش‌های مستمر و دقیقی از میزان تولید، مصرف، نیاز ارزی و روند تخصیص ارز در حوزه دارو به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق، واقعی و متناسب با نیاز‌های کشور انجام شود.

در ادامه این نشست، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر‌های شهدای انقلاب در شهر‌های تهران، مشهد و قم، از جمله استقرار بیمارستان‌های صحرایی، آمادگی مراکز درمانی، خدمات اورژانس و مدیریت ارائه خدمات سلامت ارائه شد.

همچنین وزیر بهداشت با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور، از هماهنگی مؤثر میان وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، بانک مرکزی در زمینه تأمین منابع ارزی و مالی، و فعالیت مستمر کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران برای تأمین پایدار نیاز‌های دارویی کشور در شرایط ویژه خبر داد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، حوزه سلامت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
من واقعن برام سواله تو شرایط جنگی اقای رئیس جمهور چطور ارز واردات ماشین تامین میکنه ولی دارو رو نه و با تمام منت هم ۲۰ میلیون میده به بخش نظامی نمیفهممم این گونه مدیریت کشوری که وسط جنگه رو از کجا یاد گرفتی پزشکیان تو واقعن مسیری در پیش گرفتی که تسلیم ایران میپیماید کجای دنیا چنین مدیریتی وجود دارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ترامپ چی میگه تو چی میگی!
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۳۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
سلام
خیلی خوبه که رئیس جمهور در حوزه سلامت فعالیت داشته باشن . متشکریم دکتر پزشکیان .
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
تنها راه فروش مردمی نفت و واردات بدون تعرفه تجهیزات راه و کشنده و انتقال نفت و کالا است حتی مشکلات دارو و کالای اساسی فقط با گسترش دیپلماسی نفتی و با کمک همسایگان پاکستان و افغانستان و هند و چین و روسیه است زودتر کشور های منطقه را در مزایای نفت سهیم کنید و دلار و یورو را از سیستم مالی نفت ایران خارج کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
امروز ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۱ هست که پس پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟ و متأسفانه هیچ کسی هم تاکنون در سازمان تأمین اجتماعی، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
عملکرد پزشکیان متأسفانه از سال 1403 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
و 100 درصد هم هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات مردم، بازنشسته های و گرانی نکرده است.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۳ تير ۱۴۰۵
مشکلات اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و خیانت دولت و مجلس بوده است.
سئوال بنده این است که پس چرا دولت برای پرداخت حقوق و سایر سطوح کارمندان، مسئولین و نمایندگان مجلس هیچگونه مشکل بودجه ندارد ولی فقط متأسفانه هرسال برای پرداخت حقوق و معوقات سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل بودجه دارد چرا؟
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