باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر لوئیزا علیوا، متخصص قلب در موسسه پزشکی بالینی دانشگاه پیروگوف در روسیه خاطرنشان کرد که در دماهای بالا، رگهای خونی گشاد میشوند و از دست دادن مایعات، ویسکوزیته خون را افزایش میدهد و منجر به افزایش احتقان وریدی میشود.
او میگوید: «دلیل بدتر شدن واریس در تابستان این است که در دماهای بالای محیط، رگهای خونی در پوست و بافتهای زیر جلدی گشاد میشوند و به بدن کمک میکنند تا گرمای اضافی را دفع کند. بنابراین، افراد مبتلا به نارسایی مزمن وریدی ممکن است افزایش احتقان وریدی را تجربه کنند. از دست دادن مایعات به دلیل افزایش تعریق، عامل دیگری است. اگر مایعات از دست رفته به سرعت جایگزین نشوند، خواص خون تغییر میکند که میتواند علائم نارسایی وریدی را بدتر کند. خود دمای بالا باعث لخته شدن خون در همه بیماران واریسی نمیشود. با این حال، دورههای طولانی مدت دمای بالا، کم آبی بدن و عدم فعالیت میتواند جریان خون وریدی را مختل کرده و خطر عوارض را افزایش دهد.»
به گفته او، راه اصلی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت، کاهش رکود خون است. بنابراین، او توصیه میکند از نشستن طولانی مدت در هوای گرم خودداری کنید. او بر مزایای پیادهروی منظم و تمرینات ساده پا تأکید میکند.
او میگوید: «کاهش رکود خون همچنان روش اصلی پیشگیری از واریس است. از ایستادن یا نشستن طولانی مدت بدون حرکت، به خصوص در ساعات اوج گرما، خودداری کنید. پیادهروی منظم و تمرینات ساده، مانند چرخش پا، ایستادن روی نوک پا و بالا بردن پاشنه پا، نیز مفید هستند. فعالیت بدنی متوسط، مانند پیادهروی و شنا، نیز میتواند اضافه شود. این فعالیت عضلات و رگهای ساق پا را تحریک میکند و بازگشت خون به قلب را به طور مؤثرتری افزایش میدهد.»
منبع: news.ru