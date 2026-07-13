باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویدئویی از لحظه بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان

تصاویری از نمای نزدیک، که لحظه بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن توسط جنگنده‌های سعودی را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از نمای نزدیک حمله امروز جنگنده های سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن تحت کنترل انصارالله منتشر شده است.

مطالب مرتبط
ویدئویی از لحظه بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان
young journalists club

ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است

ویدئویی از لحظه بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان
young journalists club

ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد

ویدئویی از لحظه بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان
young journalists club

ریشه پیوند یمنی‌ها با ایران و لبنان از کجاست؟ + فیلم

ویدئویی از لحظه بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان
young journalists club

انصارالله یمن: سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان در خطر مرگ هستند + فیلم

ویدئویی از لحظه بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان
young journalists club

شکار پهپاد اسکن ایگل آمریکا توسط انصارالله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بازی با اعداد، ترفند شبکه‌های معاند + فیلم
۶۵۹

بازی با اعداد، ترفند شبکه‌های معاند + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha