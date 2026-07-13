باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، اعلام کرد اتهامات مطرح‌شده علیه عباس عبدی و روزنامه اعتماد، «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» و «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» است؛ پرونده‌ای که با اعلام جرم دادستانی تهران و همچنین شکایت حدود ۸۰۰ نفر از مردم و جمعی از اقشار شهرستان کاشمر تشکیل شده است.

بر اساس اعلام نصراللهی، موضوع پرونده به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازمی‌گردد؛ یادداشتی که در بخشی از آن آمده است: «بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.»

دادستانی تهران با استناد به محتوای این یادداشت، مواردی از جمله «ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه» و «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» را از مصادیق بند‌های ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته و علیه عباس عبدی و صاحب‌امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد (مؤسسه رسانه‌نگاران خوب‌اندیش) اعلام جرم کرده است.

عباس عبدی در دفاع از خود اظهار کرد که سایت «اصلاحات‌نیوز» صبح روز پس از انتشار یادداشت، آن را با تیتر «مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند» منتشر کرده و به گفته وی به نقل از یکی از افراد، «اساساً مسئله را تیتر ایجاد کرد، نه متن یادداشت.»

وکیل روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه برداشت‌های جنجالی از این یادداشت ناشی از تقطیع جملات پایانی متن اصلی بوده است، خواستار صدور قرار منع تعقیب شد. وی همچنین تأکید کرد تعابیر منتسب به روزنامه درباره حاضران در تجمعات، با مشی و عملکرد روزنامه اعتماد همخوانی ندارد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیئت منصفه پس از استماع اظهارات شاکی، دفاعیات متهم و وکلای وی در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی تقیان، با اکثریت آرا عباس عبدی و روزنامه اعتماد را مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

نصراللهی همچنین از بررسی پرونده‌های پایگاه‌های خبری «دیده‌بان» و «آگاه‌شو» در جلسه امروز دادگاه خبر داد و گفت: هیئت منصفه، سعید سیفی در پرونده شکایت ساترا و سیدمحمدرضا موسوی افتخاری در پرونده شکایت جواد گودرزی را نیز با اکثریت آرا در اتهام مشترک «نشر اکاذیب» مجرم شناخت، اما آنان را مستحق تخفیف در مجازات دانست.

وی در پایان اعلام کرد رأی نهایی دادگاه درباره این پرونده‌ها که در شعب پنجم و هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قضات بابایی و تقیان رسیدگی شده است، متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.

منبع: فارس