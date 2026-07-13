دانشمندان درصدد اجرایی کردن یک طرح فضایی جدید برای بازتاب نور خورشید به آسمان شب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایالات متحده طرحهایی را برای چیزی که میتواند به یکی از خارقالعادهترین پروژههای فضایی تاریخ تبدیل شود، تصویب کرده است: ماهوارهای حامل یک آینه غولپیکر که برای بازتاب نور خورشید به زمین پس از تاریکی هوا طراحی شده است. کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) به استارتاپ Reflect Orbital مستقر در کالیفرنیا اجازه داد تا اولین ماهواره آزمایشی خود به نام Eärendil-۱ را در مدار پایین زمین در اواخر امسال پرتاب کند.
به گزارش تایمز آو ایندیا، این شرکت امیدوار است که این فناوری بتواند نور روز را برای مزارع خورشیدی افزایش دهد، روشنایی اضطراری را در هنگام بلایای طبیعی فراهم کند و حتی سایتهای ساختمانی و خیابانهای شهر را در شب روشن کند.
طرحی برای بازتاب نور به آسمان شب
ماهواره نمونه اولیه Reflect Orbital پس از رسیدن به ارتفاع حدود ۴۰۰ مایل (۶۴۰ کیلومتر)، یک آینه مربعی شکل با قطر تقریبی ۶۰ فوت (حدود ۱۸ متر) را مستقر میکند. این آینه برای هدایت نور خورشید به ناحیهای دایرهای شکل به عرض حدود پنج کیلومتر (سه مایل) روی سطح زمین طراحی شده است.
به گفته این شرکت، نور منعکس شده میتواند مزارع خورشیدی را پس از غروب آفتاب به تولید برق ادامه دهد، در مواقع اضطراری به تیمهای نجات کمک کند و امکان ادامه ایمن کارهای ساختمانی را در شب فراهم کند.
این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۰۰۰ ماهواره بزرگتر را مستقر کند و در نهایت تا سال ۲۰۳۵ این مجموعه را به ۵۰۰۰۰ ماهواره گسترش دهد. آینههای آینده میتوانند تا عرض تقریباً ۱۸۰ فوت (۵۵ متر) امتداد داشته باشند و نوری معادل روشنایی حدود ۱۰۰ ماه کامل تولید کنند. انتقاد شدید از سوی جامعه علمی
انجمن نجوم آمریکا، در نامهای به کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، اظهار داشت که این پیشنهاد به نفع عموم نیست و هشدار داد که میتواند به طور جدی بر مشاهدات نجومی تأثیر بگذارد. ستارهشناسان نگرانند که بازتابهای درخشان از آینهها، تلسکوپهای حساس را تحت الشعاع قرار دهد و مطالعه اجرام آسمانی کمنور را دشوارتر کند.
سامانتا لاولر، ستارهشناس دانشگاه رجینا در کانادا، هشدار داد که از دست دادن آسمان تاریک طبیعی، تحقیقات را به شدت مختل خواهد کرد. کارشناسان همچنین نگرانیهایی را در مورد تأثیر بر حیات وحش و سلامت انسان مطرح کردند، زیرا نور مصنوعی در شب میتواند ریتمهای شبانهروزی را که خواب، تغذیه، گلدهی و مهاجرت را در انسانها، حیوانات و گیاهان تنظیم میکنند، مختل کند.
همچنین نگرانیهایی وجود دارد که فلاشهای ناشی از تغییر موقعیت آینهها میتواند حواس خلبانان و رانندگان را پرت کند.
چرا FCC آن را تأیید کرد؟
کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) گفت که نقش آن محدود به تنظیم ارتباطات ماهوارهای و فرکانسهای رادیویی است و نه ارزیابی تأثیرات گستردهتر زیستمحیطی. این کمیسیون در دستور تأیید خود، این مأموریت را به عنوان یک فناوری بالقوه پیشگامانه توصیف کرد که میتواند رهبری ایالات متحده را در فضا افزایش دهد.
این آژانس همچنین اظهار داشت که مقررات فعلی ایالات متحده نیازی به ممیزیهای زیستمحیطی برای فعالیتهای انجام شده در فضای بیرونی ندارد.
این ایده کاملاً جدید نیست. در سال ۱۹۹۳، روسیه به طور خلاصه یک آینه فضایی ۸۰ فوتی را آزمایش کرد که نور خورشید را به بخشهایی از سیبری منعکس میکرد، اما پس از شکست یک مأموریت بعدی، این برنامه را رها کرد. اینکه آیا برنامه Reflect Orbital در جایی که تلاشهای قبلی شکست خوردهاند، موفق میشود یا خیر، میتواند تعیین کند که آیا نور خورشید مصنوعی به یک فناوری کاربردی تبدیل میشود یا فقط یک آزمایش فضایی بلندپروازانه دیگر باقی میماند.
منبع: الیوم السابع