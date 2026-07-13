باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در گفتگو با خبرنگار ما از قرار گرفتن ۱۲ سد در اولویت مطالعات اجرایی استان خبر داد و اعلام کرد: برای تکمیل مطالعات این سدها ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون ۵۰ درصد آن تأمین شده است. همزمان، تکمیل ۶ سد در دست اجرا و ایستگاههای پمپاژ استان به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ رقمی که میتواند آینده منابع آب و کشاورزی لرستان را متحول کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان از تدوین برنامهای گسترده برای توسعه زیرساختهای آبی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۰ سد در استان در مرحله مطالعات قرار دارند که از این تعداد، ۱۲ سد به عنوان طرحهای اولویتدار انتخاب شدهاند.
کاکاوند اظهار کرد: برای تکمیل مطالعات این ۱۲ سد، حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تاکنون ۵۰ درصد این اعتبار به تصویب رسیده و مابقی نیز در سال آینده تأمین خواهد شد.
وی افزود: با تأمین کامل منابع مالی، پیشبینی میشود مطالعات این سدها ظرف دو سال آینده به پایان برسد و زمینه برای ورود این پروژهها به مراحل اجرایی فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان همچنین با اشاره به پروژههای نیمهتمام سدسازی در استان گفت: هماکنون ۶ سد در حال اجرا هستند که برای تکمیل آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این سدها در مجموع دارای ظرفیتی معادل ۱۲۱ میلیون مترمکعب ذخیره آب خواهند بود و نقش مهمی در مدیریت منابع آب، تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی و مهار روانآبها ایفا خواهند کرد.
کاکاوند در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه شبکههای آبیاری و ایستگاههای پمپاژ تصریح کرد: برای تکمیل ایستگاههای پمپاژ و توسعه شبکه آبیاری ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
وی تأکید کرد که تأمین اعتبارات مورد نیاز برای این پروژهها، علاوه بر افزایش بهرهوری منابع آب، میتواند زمینهساز رونق کشاورزی، ایجاد اشتغال و شتاببخشی به توسعه اقتصادی استان لرستان باشند.