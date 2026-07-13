ستاره برزیلی چلسی با قراردادی تا ژوئن ۲۰۳۱ به منچستریونایتد ملحق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه منچستریونایتد اعلام کرد آندری سانتوس بازیکن برزیلی با قراردادی تا ژوئن ۲۰۳۱ که قابلیت تمدید برای یک سال دیگر را نیز دارد به شیاطین سرخ پیوست.
گفته می شود سران اولدترافورد برای جذب سانتوس ۵۰ میلیون پوند به چلسی پرداخت کرده اند تا او جانشین کاسمیرو شود که فصل گذشته از این باشگاه جدا شد.
این بازیکن ۲۲ ساله که کاپیتان تیم ملی زیر ۲۳ سال برزیل بوده، در سال ۲۰۲۵ با چلسی جام باشگاههای جهان را از آن خود کرد.
او فصل گذشته ۴۳ بار برای چلسی به میدان رفت و بالاترین نرخ پاس کامل و بیشترین پاسهای تهاجمی در هر ۹۰ دقیقه را در بین هافبکهای زیر ۲۲ سال لیگ برتر به نام خود ثبت کرد.
سانتوس فصل قبل را به صورت قرضی در استراسبورگ گذراند و در چندین بازی کاپیتان تیم بود، ۱۱ گل به ثمر رساند و پنج پاس گل داد.
آندری سانتوس پس از امضای قرارداد با شیاطین سرخ گفت: همه چیز در مورد منچستر یونایتد خاص است؛ پیوستن به باشگاهی که برخی از بزرگترین الگوهای من در آن بازی کردهاند، حس فوقالعادهای دارد. به عنوان یک هافبک، واقعاً از اینکه فرصتی برای یادگیری از مایکل کریک دارم هیجانزدهام، او مربی بینظیری است که میتواند به من کمک کند تا قدم بعدی را در دوران حرفهایام بردارم و برای رسیدن به رویاهایم تلاش کنم.
او بیان کرد: همه به من گفتند که باشگاه چقدر جاهطلب است و محیط شگفتانگیزی که اینجا ایجاد شده است. من میدانم که تیم چقدر قوی است و بیصبرانه منتظرم تا با هم برای کسب بزرگترین جامها بجنگیم.