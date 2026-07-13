باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل به عنوان بخشی از مجموعهای از تغییراتی که این شرکت در نحوه ذخیره و مدیریت دادهها ایجاد میکند، بهروزرسانی جدیدی را برای کاربران اندروید آغاز کرده است که به آنها کنترل بیشتری بر دادههای پشتیبانگیری میدهد.
کاربران اکنون میتوانند با مراجعه به تنظیمات > حسابها و پشتیبانگیری > پشتیبانگیری گوگل > سایر دادههای دستگاه، پشتیبانگیری از پیامهای SMS و MMS، گزارشهای تماس و تنظیمات دستگاه را به طور مستقل فعال یا غیرفعال کنند. پیش از این، این دادهها به طور خودکار و بدون هیچ کنترلی از سوی کاربر پشتیبانگیری میشدند.
این بهروزرسانی، گزینههای کنترل پشتیبانگیری برای برنامههایی را که گوگل اخیراً راهاندازی کرده است، تکمیل میکند و به کاربران انعطافپذیری بیشتری در انتخاب دادههایی که میخواهند در حسابهای خود نگه دارند، میدهد.
این شرکت تأیید کرد که گزینه پشتیبانگیری برای پیامهای SMS و MMS شامل پیامهای RCS نیز میشود، اگرچه نام این گزینه در تنظیمات به صراحت این موضوع را بیان نمیکند. تنظیمات جدید به تدریج با نسخه ۲۶.۲۵ سرویسهای Google Play ارائه میشوند.
این بهروزرسانی همزمان با اعلام گوگل مبنی بر اینکه تمام دادههای پشتیبانگیری برای دستگاههای اندروید جزو فضای ذخیرهسازی موجود حساب گوگل شما محسوب میشوند، انجام میشود. این تغییر انتظار میرود حجم پشتیبانگیری را به طور متوسط ۴۰ مگابایت برای هر کاربر افزایش دهد.
ویژگی جدید برای ذخیره خودکار اسناد
در اقدامی دیگر، این شرکت آزمایش ویژگی جدیدی به نام پشتیبانگیری محلی اسناد را آغاز کرده است که به اسناد ذخیره شده در دستگاه اجازه میدهد به طور خودکار در گوگل درایو ذخیره شوند. هدف از این کار محافظت از آنها و دسترسی به آنها از دستگاههای مختلف است.
هنگامی که این ویژگی به طور رسمی راهاندازی شود، یک بخش جدید "اسناد" در صفحه پشتیبانگیری، در کنار بخشهای مربوط به عکسها، ویدیوها و سایر دادههای دستگاه، ظاهر میشود.
پس از فعالسازی، سیستم پوشهای در گوگل درایو به نام دستگاه ایجاد میکند و یک میانبر مستقیم برای دسترسی به آن از صفحه پشتیبانگیری فراهم میکند.
این ویژگی از فایلهای DOC، PPT، XLS و PDF و همچنین انواع مختلف اسناد ذخیره شده در تلفن پشتیبانی میکند. با این حال، این شرکت توضیح داد که هرگونه تغییری که در یک نسخه از یک فایل ایجاد شود، به طور خودکار با سایر نسخهها همگامسازی نمیشود.
این شرکت تأیید کرد که تمام اسناد هنگام انتقال بین دستگاه، سرویسهای گوگل و مراکز داده رمزگذاری میشوند و غیرفعال کردن این ویژگی بعداً، پشتیبانهای موجود در گوگل درایو را حذف نمیکند.
کاربران میتوانند به صورت دستی یک نسخه پشتیبان برای آپلود جدیدترین اسناد خود ایجاد کنند. سیستم همچنین طبق معمول به انجام پشتیبانگیری خودکار ادامه خواهد داد.
منبع: ارم نیوز