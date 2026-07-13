دانشمندان موسسه قطب شمال و قطب جنوب به این نتیجه رسیده‌اند که عامل اصلی در وخامت وضعیت یخ‌های قطب شمال، گرم شدن آب‌های اقیانوس اطلس است.

باشگاه خبرنگاران حوان؛ جواد فراهانی - آب‌های اقیانوس اطلس از طریق تنگه فرام وارد اقیانوس منجمد شمالی می‌شوند. به گفته سرویس مطبوعاتی موسسه قطب شمال و قطب جنوب، دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده در طول سال‌های متمادی به این نتیجه رسیده‌اند.

این تجزیه و تحلیل تأیید کرد که ذوب سریع یخ‌های قطب شمال با ورود آب گرم از اقیانوس اطلس جنوبی به اقیانوس منجمد شمالی مرتبط است.

بنابراین، کلید درک این پدیده ذوب در اعماق منطقه قطب جنوب نهفته است. درک این مکانیسم طبیعی پیامد‌های عملی دارد، زیرا امکان پیش‌بینی ذوب غیرطبیعی یخ‌های چند ساله در دریای گرینلند را یک تا چهار سال قبل فراهم می‌کند.

پیش‌بینی وضعیت یخ برای سال‌های آینده به شرکت‌های کشتیرانی و اپراتور‌های مسیر دریای شمال کمک می‌کند تا مسیر‌ها را با دقت بیشتری انتخاب کنند، زمان دریانوردی را تعیین کنند و خطرات را از قبل ارزیابی کنند.

این مطالعه که شامل نزدیک به ۳۰ سال نظارت، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۳، است، تأیید کرد که اقیانوس به عنوان یک مخزن حرارتی عظیم عمل می‌کند که قادر به حفظ ناهنجاری‌های دمایی برای مدت طولانی است و بنابراین بر وضعیت یخ تأثیر می‌گذارد.

ناتالیا لیس، محقق بخش اقیانوس‌شناسی این مؤسسه، گفت: "در این مطالعه، ما نشان داده‌ایم که وضعیت یخ‌های دریای باستانی گرینلند تا حد زیادی به آنچه در ستون آب چند سال قبل از وقوع تغییرات قابل مشاهده در سطح رخ می‌دهد، بستگی دارد. "

وی افزود که پیش‌بینی دقیق بلندمدت شرایط یخ برای توسعه ناوبری در طول سال در امتداد مسیر دریای شمالی بسیار مهم است. دریای گرینلند منطقه‌ای با فعالیت‌های سنگین کشتیرانی و ماهیگیری و همچنین رانش چند ساله یخ از قطب شمال مرکزی است. تنگه فرام به عنوان دروازه اصلی تبادل آب و یخ بین اقیانوس اطلس و قطب شمال عمل می‌کند.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، پیش‌بینی‌های جدید به شرکت‌های کشتیرانی و اپراتور‌های مسیر دریای شمالی، از جمله شرکت دولتی روساتوم، کمک می‌کند تا مسیر‌های کشتیرانی را انتخاب کرده و به طور فعال خطرات لجستیکی را برای کاهش آنها ارزیابی کنند.

این مطالعه با حمایت مالی صندوق علوم روسیه انجام شد. موسسه قطب شمال و قطب جنوب در سن پترزبورگ این کار را در چارچوب برنامه دولتی برای توسعه قطب شمال روسیه و استراتژی توسعه مطالعات قطب جنوب روسیه تا سال ۲۰۳۰ انجام می‌دهد.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: قطب شمال ، ذوب شدن یخ های قطب ، اقیانوس اطلس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۳ تير ۱۴۰۵
دویست ساله غرب با مصرف وحشتناک انرژی کره زمین رو جهنم کرده و باید بشدت مجازات بشه و غرامت بده
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