باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان منطقه آزاد کیش امروز اعلام کرد: با تصویب شورای تامین؛ مهلت ماندگاری خودرو‌های خارج شده از کیش تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید و امکان خروج خودرو‌ها با تسهیل شرایط مجددا فراهم شد.

با پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تصویب شورای تامین، مهلت بازگشت کیشوندانی که نسبت به خروج با خودروی شخصی اقدام کرده بودند تا ۳۱ شهریورماه تمدید شد. (پیش از این مهلت بازگشت خودرو‌ها ۳۱ تیرماه اعلام شده بود.)

شرایط خروج خودروها، همچون شرایط ایام جنگ مجددا تسهیل شده است و کیشوندان می‌توانند در صورت علاقمندی به سفر با خودروی شخصی، از طریق گمرک و با ارائه سند خودرو برای انجام فرآیند خروج اقدام کنند.

لازم به ذکر است در هنگام بازگشت با توجه به اینکه ارکان خودرو توسط کارشناسان پلیس راهور کیش بررسی می‌شود هزینه‌های این کارشناسی بر عهده مالک خودرو است.