منطقه آزاد کیش در اطلاعیه‌ای از مصوبه شورای تامین کیش در تمدید مهلت ماندگاری خودرو‌های خارج شده از کیش تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سازمان منطقه آزاد کیش امروز اعلام کرد: با تصویب شورای تامین؛ مهلت ماندگاری خودرو‌های خارج شده از کیش تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید و امکان خروج خودرو‌ها با تسهیل شرایط مجددا فراهم شد.

با پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تصویب شورای تامین، مهلت بازگشت کیشوندانی که نسبت به خروج با خودروی شخصی اقدام کرده بودند تا ۳۱ شهریورماه تمدید شد. (پیش از این مهلت بازگشت خودرو‌ها ۳۱ تیرماه اعلام شده بود.)

شرایط خروج خودروها، همچون شرایط ایام جنگ مجددا تسهیل شده است و کیشوندان می‌توانند در صورت علاقمندی به سفر با خودروی شخصی، از طریق گمرک و با ارائه سند خودرو برای انجام فرآیند خروج اقدام کنند.

لازم به ذکر است در هنگام بازگشت با توجه به اینکه ارکان خودرو توسط کارشناسان پلیس راهور کیش بررسی می‌شود هزینه‌های این کارشناسی بر عهده مالک خودرو است.

برچسب ها: مناطق آزاد ، ترخیص خودرو
خبرهای مرتبط
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد:
روند صدور مجوز خروج خودرو از جزیره کیش تسهیل شد
اعمال تسهیلات ویژه ترخیص خودرو و کالای وارداتی در کیش
رسوب ۵۰۰۰ خودروی وارداتی در بنادر هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی در حوالی سیریک و قشم
حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس هیچ مصدوم غیرنظامی ندارد
آخرین اخبار
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی در حوالی سیریک و قشم
حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس هیچ مصدوم غیرنظامی ندارد
پهپاد متجاوز «لوکاس» در آسمان بندرعباس توسط پدافند سپاه منهدم شد
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به جزیره هنگام
حوزه امتحانی پسران در کیش به مکان مناسب‌تری منتقل می‌شود
امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم در هرمزگان به تعویق افتاد
ناوگان صیادی استان هرمزگان در همه بنادر فعال است
مسیر توسعه خدمات درمانی بدون همراهی میسر نخواهد بود