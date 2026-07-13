رئیس‌جمهور روسیه، در مجمع «همه برای پیروزی!» اعلام کرد روسیه به مدرن‌سازی نیروهای مسلح خود ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مجمع «همه برای پیروزی!» که توسط جبهه مردمی برگزار شد، گفت که روسیه به مدرن‌سازی نیرو‌های مسلح خود ادامه می‌دهد و به دستاورد‌های جدیدی در صنایع دفاعی دست می‌یابد.

رهبر روسیه از نمایشگاهی که توسط جبهه مردمی برگزار شده بود بازدید کرد و در آنجا به ویژه یک نمونه از سامانه موشکی/ضدهوایی پانتسیر-اس را مشاهده کرد.

رهبر روسیه گفت: «ما نیرو‌های مسلح را مدرن‌سازی می‌کنیم و به نتایج جدیدی در بخش صنایع دفاعی دست می‌یابیم و به جلو حرکت می‌کنیم. سربازان ما، رزمندگان ما به جلو حرکت می‌کنند.»

رئیس‌جمهور گفت که روسیه به حملات اوکراین پاسخ متناسب خواهد داد و ضربات آن بسیار قدرتمندتر خواهد بود.

او هشدار داد: «پاسخ‌های ما همیشه تلافی‌جویانه خواهد بود؛ مهم نیست در کجای روسیه تلاش کنند ضربه بزنند، تلافی ما بسیار قدرتمندتر خواهد بود؛ و دشمن آن را احساس خواهد کرد. امیدوارم که قبلاً آن را احساس کرده باشند؛ و آن را در مقیاسی روزافزون احساس می‌کنند.»

منبع: تاس

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، مدرن سازی ناوگان
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