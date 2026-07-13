باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حمله هوایی دشمن به شهرستان آبادان در روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، سه تن از رزمندگان و سلحشورانی که از دیار شهیدپرور شهرستان گتوند برای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند، به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.
بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه خوزستان، اسامی این شهدای والامقام به شرح زیر است:
شهید ایرج سردارپور
شهید اصغر سردارپور
شهید علی تاجبخش
معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با صدور اطلاعیهای ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به محضر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، مردم شریف استان خوزستان و بهویژه مردم غیور و شهیدپرور شهرستان گتوند، بر ادامه راه سرخ شهدا و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان تاکید کرد.
جزئیات مربوط به مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهدای والامقام متعاقباً به اطلاع عموم مردم شریف و ولایتمدار خواهد رسید.
منبع فارس