باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حمله هوایی دشمن به شهرستان آبادان در روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، سه تن از رزمندگان و سلحشورانی که از دیار شهیدپرور شهرستان گتوند برای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند، به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.​

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه خوزستان، اسامی این شهدای والامقام به شرح زیر است:​

شهید ایرج سردارپور​

شهید اصغر سردارپور​

شهید علی تاجبخش​

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به محضر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، مردم شریف استان خوزستان و به‌ویژه مردم غیور و شهیدپرور شهرستان گتوند، بر ادامه راه سرخ شهدا و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.​

جزئیات مربوط به مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهدای والامقام متعاقباً به اطلاع عموم مردم شریف و ولایت‌مدار خواهد رسید.

منبع فارس