در نشست استاندار یزد با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شد؛

در نشست استاندار یزد با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شد؛

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست استاندار یزد با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور پیگیری مطالبات حوزه سلامت در پایتخت برگزار شد.

استاندار در این نشست با اشاره به لزوم ارتقای شاخص‌های سلامت در استان اظهار داشت: دغدغه‌ها و مطالبات بحق مردم استان در حوزه خدمات درمانی با نگاهی ویژه پیگیری می‌شود.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های در حال ساخت و تامین زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت ارشد استان است.

استاندار یزد با اشاره به موارد مطرح شده در این دیدار ادامه داد: تامین اعتبار برای تکمیل بیمارستان‌های در حال ساخت در شهرستان‌های استان به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت.

بابایی تصریح کرد: بهسازی اتاق‌های عمل و همچنین بهسازی و نوسازی تجهیزات سرمایه‌ای در مراکز درمانی استان از دیگر مطالباتی بود که در این نشست مطرح شد.

وی تامین ناوگان امدادی را ضروری دانست و افزود: پیگیری برای تامین بیش از ۱۰ دستگاه آمبولانس مورد نیاز بیمارستان‌ها و همچنین تامین اعتبار جهت تکمیل و تجهیز پایگاه‌های اورژانس بین‌جاده‌ای در حال احداث، انجام گرفت.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان ادامه داد: با توجه به بهره‌برداری از پروژه‌های جدید درمانی، تسریع در صدور مجوز استخدام و تامین نیروی انسانی برای مراکز تازه احداث شده مورد تاکید جدی قرار گرفت.

دکتر بابایی در پایان یادآور شد: با موافقت و دستورات مساعد وزیر محترم بهداشت در این نشست، امیدواریم روند توسعه زیرساخت‌های درمانی شتاب گرفته و مردم عزیز استان در آینده‌ای نزدیک از خدمات مطلوب‌تری بهره‌مند شوند.

منبع روابط عمومی