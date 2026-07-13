باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی نورنیا با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای آمادگی هرچه بیشتر در آستانه اربعین حسینی (ع)، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرایی با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و پشتیبانی از زائران در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: شناسایی نیازهای ارتباطی اربعین، بازدیدهای میدانی از وضعیت ارتباطات در مرزهای خسروی و سومار، هماهنگی با اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب و جنوب‌غرب کشور برای پایش شبکه و انجام درایوتست مسیرهای منتهی به این دو مرز، از جمله اقدامات انجام‌شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه ادامه داد: تأمین انشعاب برق و اختصاص فضای مناسب برای استقرار سایت‌های پرتابل اپراتورهای تلفن همراه، جانمایی باجه توزیع ارز اربعین در پایانه مرزی خسروی، استقرار خدمات اداره‌کل پست در این پایانه و فراهم‌سازی بسترهای مبتنی بر فیبر نوری برای دستگاه‌های خدمت‌رسان مستقر در مرزهای خسروی و سومار نیز در حال اجرا است.

نورنیا با اشاره به هماهنگی مستمر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: جلسات کاری و پیگیری‌های روزانه با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی در ایام اربعین انجام می‌شود تا زیرساخت‌های ارتباطی پاسخگوی نیاز زائران و دستگاه‌های خدمت‌رسان باشد.

وی تأکید کرد: اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل برای پشتیبانی ارتباطی از زائران اربعین حسینی (ع) را دارد و سایر خدمات ارتباطی مورد نیاز نیز در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.