باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت این محور به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جادهای، کاهش سوانح، تسهیل تردد وسایل نقلیه و ارتقای کیفیت مسیر ارتباطی تکاب–بیجار خواهد داشت.
وی افزود: این محور به دلیل فرسودگی روسازی و حجم بالای تردد، همواره از دغدغههای اصلی مردم منطقه بود و اجرای این پروژه توانست بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند.
شکری همچنین اجرای این عملیات را گامی مؤثر در ارتقای ایمنی و پاسخ به مطالبه دیرینه مردم عنوان کرد و گفت: این پروژه در راستای ارتقای ایمنی راهها، بهبود کیفیت تردد و پاسخ به یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم شهرستان تکاب اجرا شده است.
وی همچنین با تأکید بر تداوم اجرای پروژههای نگهداری و بهسازی راهها در سطح استان تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی و اجرایی، توسعه و ارتقای شبکه راههای استان را با جدیت دنبال میکند و خدمترسانی مؤثر، افزایش ایمنی و جلب رضایت مردم را از مهمترین اولویتهای خود میداند.