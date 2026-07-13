ستاره چپ پای تیم فوتبال پرسپولیس علی رغم داشتن چند پیشنهاد خارجی خواهان ادامه بازی در پرسپولیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - میلاد محمدی ستاره چپ پای تیم فوتبال پرسپولیس پس از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و بازی در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران پیشنهادی‌های از چند تیم یونانی و ترکیه‌ای به ارزش ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار دارد.

محمدی سابقه بازی در آ. ا. ک آتن یونان را دارد و به همین دلیل یونانی‌ها شناخت خوبی از او دارند.

پرسپولیسی‌ها پس از انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید خود با تاکید تارتار همچنان درصدد تمدید قرارداد محمدی هستند تا او را در ترکیب خود حفظ کنند و نسخه الکترونیکی قرارداد را نیز برای محمدی فرستاده اند تا او آن را امضاء کند.

محمدی نیز علی رغم داشتن پیشنهادات خارجی تمایل دارد در پرسپولیس به فوتبالش ادامه دهد و به احتمال زیاد تا فردا قراردادش را با سرخپوشان امضاء خواهد کرد تا یک فصل دیگر در پرسپولیس به میدان برود.