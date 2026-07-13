باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه یاوه گویی های خود مدعی شد که ایالات متحده محاصره ایران در تنگه هرمز را «بازگرداند» و از کشتی‌ها برای عبور ایمن هزینه دریافت خواهد کرد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد که ایالات متحده به عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد.

وی افزود: «به این ترتیب و به عنوان یک مسئله انصاف، به میزان ۲۰ درصد از کل محموله‌های حمل‌شده، بابت تمام هزینه‌های لازم برای انجام وظیفه تأمین ایمنی و امنیت این بخش بسیار ناپایدار جهان، بازپرداخت خواهد شد. فرآیند و تشکیلات آن بلافاصله آغاز خواهد شد.»

در همین حال، شرکت لجستیکی دبی‌ورلد مستقر در امارات متحده عربی، قصد دارد بندر جدیدی در ساحل شرقی این کشور احداث کند تا از تنگه هرمز عبور نکند، فایننشال تایمز روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت قصد دارد یک بندر چندمنظوره جدید در منطقه ساحلی فجیره و یک ترمینال جدید در بندر موجود در همین امارت احداث کند. پروژه جدید به کانتینرها امکان می‌دهد بدون عبور از تنگه وارد و خارج شوند و سپس با کامیون به دبی، ابوظبی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل گردند.

منابع گفتند که بندر جدید می‌تواند ظرف یک سال و نیم به بهره‌برداری برسد. دبی‌ورلد به این نشریه گفت که «برنامه‌هایی در دست اجرا در مورد تنوع‌بخشی برای عبور از این اختلال وجود دارد»، بدون اینکه جزئیات بیشتری را فاش کند.

منبع: ان بی سی