یازدهمین مانور سراسری طرح ملی "مهتاب" (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق روال دوشنبه های هر هفته؛ امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه یازدهمین مانور سراسری طرح مهتاب با محوریت مقابله با جلوه های بدمصرفی با تمرکز بر مصارف تجاری و بازدید از مراکز رفاهی بین راهی، برخورد با برق های غیرمجاز مشهود و غیرمشهود و محدود سازی مصرف مشترکین پرمصرف و بدمصرف برگزار شد. 

مهندس محمد اله داد مدیرعامل شرکت توانیر در ابتدای این مانور با اشاره به دستاوردهای ملی اجرای طرح مهتاب، اظهار کرد: اجرای برنامه های طرح ملی مهتاب تاکنون موجب پیشگیری از بیش از ۲ هزار مگاوات در مصرف برق کشور شده و از هدررفت حدود یک و نیم میلیارد دلار از سرمایه‌های صنعت برق نیز جلوگیری کرده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، برق‌بانان را رزمندگان میدان خدمت در شرایط فعلی دانست و تأکید کرد: تلاش، تعهد و حضور میدانی این نیروها نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه، صیانت از حقوق مشترکان و تأمین برق مطمئن برای هموطنان دارد.

طاهر کیامهر نیز در تشریح عملکرد ۱۱ هفته ای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در قالب طرح ملی مهتاب عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تا کنون ۹ هزار کنتور معیوب که میزان مصرف انرژی را به درستی ثبت نمی کرد در سطح استان تعویض شده و مجموعا 5 هزار و ۲۰۰ برق غیرمجاز نیز در سطح استان شناسایی و جمع آوری شده است. 

گفتنی است شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تداوم اجرای طرح ملی مهتاب و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی، بر استمرار برخورد با مصارف غیرمجاز، ارتقای هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان تأکید دارد و از شهروندان نیز درخواست می‌کند با پرهیز از استفاده غیرمجاز از شبکه برق و رعایت اصول مدیریت مصرف، صنعت برق را در هفته های پیش رو که گرمترین روزهای تابستان را شاهد خواهیم بود؛ همراهی کنند.

برچسب ها: برگزاری مانور سراسری ، مدیریت مصرف برق
خبرهای مرتبط
مانور پدافند غیرعامل در مدارس کردستان برگزار می‌شود
جدول خاموشی‌های برق ششم مرداد در چهارمحال و بختیاری
مدیریت مصرف برق خط مقدم کاهش ناترازی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سیدمهدی ابراهیمی
۲۲:۳۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درشهرستان نقده مدیرییت قطعی برق ناعادلانه است ودادشهروندان رادرآورده برخی نقاط شهردر۲نوبت ۲ساعته قطع می شودوالی دربرخی مناطق اصلا برق قطع نمی شود معلوم نیست چه کسانی نظارت دارندد
۰
۰
پاسخ دادن
ادامه سریال تلخ غرق شده گی در آذربایجان غربی/ مرگ ناگوار جوان ۲۹ ساله در رودخانه کانی کوزله بوکان
تسریع در تکمیل ۵۱ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شمال استان آذربایجان غربی
احداث بزرگترین مجتمع فرآوری روغن خوراکی در شمال‌غرب کشور؛ گامی راهبردی برای کاهش وابستگی و تکمیل زنجیره ارزش
آخرین اخبار
احداث بزرگترین مجتمع فرآوری روغن خوراکی در شمال‌غرب کشور؛ گامی راهبردی برای کاهش وابستگی و تکمیل زنجیره ارزش
تسریع در تکمیل ۵۱ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شمال استان آذربایجان غربی
ادامه سریال تلخ غرق شده گی در آذربایجان غربی/ مرگ ناگوار جوان ۲۹ ساله در رودخانه کانی کوزله بوکان
مرمت و بازسازی مزار دو شهید والامقام در سلماس
پایان تلخ جست‌وجوی ۸ روزه در سوله‌دوکل ارومیه؛ پیکر گردشگر مفقودشده پیدا شد
تمرچین آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی می‌شود
تحقق صددرصدی صدور گواهی کالای کولبری در مرزهای آذربایجان غربی