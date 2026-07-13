باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد مردم عزیز ایران اسلامی در تجمعات شبانه، تجاوز مجدد ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران را محکوم و حمایت همهجانبه خود را از نیروهای مسلح اعلام میدارند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
تجاوز مجدد و آشکار ایالات متحده آمریکا به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن مراکز نظامی، انتظامی، زیرساختهای ارتباطی، تأسیسات آبرسانی و فرودگاههای استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، مرکزی و لرستان و اصفهان، بار دیگر اثبات کرد که دولت آمریکا، علیرغم همه ادعاهای فریبکارانه درباره صلح، مذاکره و پایبندی به توافقات، همچنان منطق سلطه، جنگافروزی، عهدشکنی و توسل به زور را مبنای رفتار راهبردی خود قرار داده است.
این تجاوز آشکار که به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز انجامید، نقض صریح حاکمیت ملی، حقوق بینالملل و تمامی تعهدات و تفاهمات اعلامشده است و مسئولیت کامل پیامدهای آن بر عهده دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این حملات سازمانیافته که با هدف تضعیف توان دفاعی، ایجاد اخلال در زیرساختهای حیاتی و گسترش دامنه جنگ طراحی شده است، بیانگر شکست او در تحقق اهداف راهبردی و ناتوانی در تغییر اراده ملت ایران است.
تجربه همه رویاروییهای گذشته نشان داده است که هرگونه خطای محاسباتی دشمن، انسجام ملی را استحکام بخشیده و اراده ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور راسختر ساخته است.
ملت شریف ایران امشب با حضور پرشور در میادین اصلی شهرهای سراسر کشور، ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه و عهدشکنی آشکار آمریکا، حمایت قاطع و همهجانبه خود را از فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح و پاسخ کوبنده و پشیمانکننده به دشمن متجاوز اعلام مینمایند.