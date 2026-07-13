تب گرما فارس را فرا گرفته است و جنوب و غرب، تنها نقطه‌های ابریِ نقشه استان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، امروز دوشنبه آسمان استان صاف و در ساعت‌های بعد از ظهر همراه با افزایش سرعت وزش باد است.

او افزود: در مناطق جنوبی و غربی استان در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر رخ می‌دهد و احتمال رعد و برق با بارش پراکنده وجود دارد.

علیزاده ادامه داد: از فردا سه شنبه تا پنج شنبه آسمان استان اغلب صاف همراه با افزایش وزش باد عصرگاهی پیش بینی می‌شود. 

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، تصریح کرد: همچنین روند گرمای هوا ادامه خواهد داشت.

محسن علیمردانی رئیس اداره شبکه دیدبانی ایستگاه‌های استان فارس نیز بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان با ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و کورده با ۵۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بوده‌اند.

برچسب ها: هواشناسی ، گرمای هوا ، وضعیت آب و هوا ، افزایش ابر
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