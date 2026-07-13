عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در واکنش به حملات امروز عربستان به فرودگاه صنعا تأکید کرد پاسخ به این تجاوز، پاسخی «قدرتمند و تکان‌دهنده» خواهد بود که به تأخیر نخواهد افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی القحوم، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در واکنش به حملات امروز عربستان به فرودگاه صنعا تأکید کرده است که پاسخ به این تجاوز، پاسخی قدرتمند و تکان‌دهنده خواهد بود. 

به گفته او، این پاسخ به تأخیر نخواهد افتاد و معادله «شکستن محاصره» بدون توجه به هر وضعیتی تداوم خواهد یافت و دشمنان مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهند داشت.

القحوم همچنین تأکید کرده که تجاوز رژیم سعودی به فرودگاه صنعا و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، پیامد‌های وخیمی برای ریاض در پی خواهد داشت و باید تبعات آن را بپذیرد.

پیشتر، 

یحیی سریع، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه اعلام کرد که حمله هوایی عربستان به فرودگاه صنعا، پایان مرحله کاهش تنش است.

سرتیپ یحیی سریع اظهار داشت که «در یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و ناعادلانه، دشمن جنایتکار سعودی فرودگاه بین‌المللی صنعا را با تعدادی حمله هوایی هدف قرار داد. تجاوز سعودی به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داده است و باید عواقب تجاوز خود را تحمل کند.»

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تایید کرد که «تجاوز سعودی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.»

برچسب ها: انصار الله یمن ، حمله عربستان به یمن
خبرهای مرتبط
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
گزارش‌ها از فرود یک هواپیما در فرودگاه صنعا
حمله عربستان به فرودگاه صنعا/ انصارالله: پاسخ می‌دهیم
صنعاء: هواپیمای ایرانی و هیأت رسمی یمن به سلامت فرود آمدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۲۳ تير ۱۴۰۵
ی کوچولو وجود یمن داشته باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
درود
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
احسنت به یمن
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
کاش اقایان دیپلپات دل و وجود یمنی هارو داشتن لازم نبود تمام کمال داشته باشن یه گوشه ای هم برای ما کفایت پیکرد
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اشتباه منفی دادم
یمنی ها بسیار ایمان قوی و روحیه عالی دارند و بسیار پر انرژی هستند
از نزدیک یکی از رزمندگانشون رو که مهمان ایران بود دیدم واقعا انسان از دیدن و ایمان این انسانهای بسیار بسیار قهرمان وباشرافت لذت می بره.
در کتابها در مورد آخرالزمان نوشتن بیشتر ۳۱۳ نفر از اصحاب امام زمان از یمن هستند.
ایمانی محکم و روحیه ای عالی عالی دارند و قدرت بدنی عالی هم دارند
خداوند حفظ و موفقشان بدارد
برای سلامتی وپیروزی رزمندگان اسلام صلوات
ادعای ترامپ درباره احتمال گسترش حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران
آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد
ونس به تضعیف جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا اذعان کرد
تحلیل اندیشکده آمریکایی: بازسازی زرادخانه واشنگتن سال‌ها زمان می‌برد
آخرین اخبار
آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد
ونس به تضعیف جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا اذعان کرد
ادعای ترامپ درباره احتمال گسترش حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران
تحلیل اندیشکده آمریکایی: بازسازی زرادخانه واشنگتن سال‌ها زمان می‌برد
موج گرمای شدید در هلند بیش از ۹۰۰ قربانی بر جای گذاشت
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
هشدار مسکو به اروپا: اعزام نیرو به اوکراین با پاسخ نظامی روبه‌رو می‌شود
وزیر خارجه سوریه وارد ریاض شد
ازسرگیری محاکمه فساد نتانیاهو
عقب‌نشینی اسرائیل از محدودیت فرود هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکا
تشدید تنش‌ها در خلیج فارس، آمریکا را از رسیدن اوکراین بازداشت
سازمان بین‌المللی دریانوردی: تنگه هرمز بسیار خطرناک است
روسیه بنادر اوکراین را هدف قرار داد
الزیدی هفته آینده به تهران سفر می‌کند
چین: رزمایش‌های نظامی تایوان «ترفندی توخالی» است
مرگ متخصص نظامی اسرائیل سه ماه پس از حمله موشکی ایران
۹ کشتی از ۱۱ کشتی عبوری از تنگه هرمز، مسیر ایران را انتخاب کردند
نتانیاهو به واشنگتن می‌رود
نمایندگان آمریکا کوبا را را غزه خاموش خواندند
آماده‌باش کامل نیرو‌های هسته‌ای دریایی روسیه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
در اعتراض به جنگ با ایران؛ لایحه نظامی آمریکا در سنا متوقف شد
مرگ گراهام سرنوشت لایحه تحریم روسیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داد
هرمز میدان آخر جنگ میان ایران و آمریکا
ترامپ با طرح عوارض تنگه هرمز، متحدان خلیج فارس را غافلگیر کرد