باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی القحوم، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در واکنش به حملات امروز عربستان به فرودگاه صنعا تأکید کرده است که پاسخ به این تجاوز، پاسخی قدرتمند و تکان‌دهنده خواهد بود.

به گفته او، این پاسخ به تأخیر نخواهد افتاد و معادله «شکستن محاصره» بدون توجه به هر وضعیتی تداوم خواهد یافت و دشمنان مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهند داشت.

القحوم همچنین تأکید کرده که تجاوز رژیم سعودی به فرودگاه صنعا و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، پیامد‌های وخیمی برای ریاض در پی خواهد داشت و باید تبعات آن را بپذیرد.

پیشتر،

یحیی سریع، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه اعلام کرد که حمله هوایی عربستان به فرودگاه صنعا، پایان مرحله کاهش تنش است.

سرتیپ یحیی سریع اظهار داشت که «در یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و ناعادلانه، دشمن جنایتکار سعودی فرودگاه بین‌المللی صنعا را با تعدادی حمله هوایی هدف قرار داد. تجاوز سعودی به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داده است و باید عواقب تجاوز خود را تحمل کند.»

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تایید کرد که «تجاوز سعودی بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.»