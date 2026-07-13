باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، در نشست تخصصی کمیسیون تبصره یک ماده یک استان که با هدف بررسی طرحهای تغییر کاربری برگزار شد، با اشاره به اهمیت استراتژیک خاکهای حاصلخیز به عنوان زیربنای امنیت غذایی اظهار کرد: رویکرد راهبردی سازمان در این کمیسیون، ایجاد تعادلی هوشمندانه میان حمایت از طرحهای مولد و سرمایهگذاری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت حفاظت از اراضی کشاورزی است.
وی با تبیین جزئیات پروندههای بررسی شده در این نشست، افزود: از مجموع ۱۲۱ پرونده مطروحه، ۴۴ فقره مربوط به طرحهای بخش کشاورزی بود که با نگاه تقویت زنجیره ارزش، ارتقای بهرهوری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تصریح کرد: در حوزه طرحهای غیرکشاورزی نیز ۳۴ فقره پرونده با معیار انطباق دقیق با ضوابط آمایش سرزمین و ضرورتهای توسعهای استان مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت تا ضمن پاسخگویی به نیازهای توسعهای، کمترین آسیب به پهنههای تولیدی وارد شود.
اصغری همچنین با اشاره به حساسیتهای موجود در حوزه ویلاسازی و خرد شدن اراضی، خاطرنشان کرد: ۴۳ فقره پرونده مربوط به احداث خانهباغ و دیوارکشی نیز با اولویت مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و جلوگیری از قطعهبندی اراضی کشاورزی بررسی شد.
وی در پایان با تأکید بر مدیریت بهینه مصرف زمین و حفظ هویت تولیدی استان، اظهار کرد: در نظام تصمیمگیری جهاد کشاورزی، اولویت اصلی ما تسهیل مسیر برای تولیدکنندگان واقعی و فعالان اقتصادی است؛ با این حال، در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه در بخش کشاورزی، هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت و تمامی آرا بر مبنای کارشناسی دقیق و ضوابط قانونی صادر میشود
منبع؛ جهادکشاورزی