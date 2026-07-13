باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا پاکروان با اشاره به افزایش دما در استان هرمزگان و ضرورت مدیریت انرژی اظهار داشت: این تصمیم با بررسی‌های کارشناسی و با موافقت استاندار هرمزگان و مصوبه کارگروه انرژی استان اتخاذ شده است.

وی افزود: بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در روز سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ تیرماه تعطیل خواهند بود.

معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: امتحانات نهایی و هماهنگ دانش آموزان و دانشجویان طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و تعطیلی شامل آن‌ها نمی‌شود.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

معاون استاندار هرمزگان تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک های استان می بایست در جهت انجام امور بانکی، شعب ویژه بانک های عامل را جهت خدمات رسانی به مردم در روز سه شنبه و چهارشنبه تعیین کرده و اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.