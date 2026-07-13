باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات کشور اعلام کرد: با عنایت به چالش تامین نقدینگی واردکنندگان کالا مقتضی است نسبت به ترخیص کالا‌هایی که تاکنون وارد گمرکات شده و یا تا پایان شهریور ماه سال جاری وارد خواهند شد، نسبت به اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات و ارزش افزوده با تسهیلات ویژه‌ای اقدام نمایند.

بر اساس این بخشنامه مقرر شده است در خصوص اخذ تضامین بانکی معتبر از بخش خصوصی بابت حقوق ورودی مطابق مهلت‌های مندرج در دستورالعمل نحوه اخذ ضمانتنامه‌های بانکی به شماره ۸۱۲۵ مورخ ۸ فروردین ماه سال جاری و اصلاحیه‌های بعدی آن اقدام و در خصوص اخذ تضامین بانکی معتبر از بخش خصوصی بابت مالیات و عوارض و ارزش افزوده برای تمامی کالا‌ها صرفاً به مدت ۹۰ روز اقدام گردد.

همچنین در خصوص اخذ تعهد ذی‌حسابی بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالا‌های وارده توسط بخش دولتی فقط از طریق ذیحسابی و اداره کل امور مالی در ستاد مرکزی و پس از تایید گمرکات اجرایی مربوطه اقدام خواهد شد؛ بنابراین گزارش در خصوص نهاد‌های عمومی غیردولتی با اخذ تعهد کتبی از بالاترین مقام مسئول آن نهاد بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده حداکثر به مدت ۹۰ روز اقدام می‌گردد.