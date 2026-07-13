باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه گفت: مترو همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، با اجرای تمهیدات ویژه عملیاتی، آماده خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم است.
هادی زند افزود: با توجه به پیشبینی افزایش حجم مسافران در این روز، قطارهای فوقالعاده در خطوط و ایستگاههای منتهی به مصلای امام خمینی (ره) پیشبینی شده است و در صورت نیاز، ناوگان عملیاتی با حداکثر ظرفیت اعزام خواهد شد. همچنین، اعزام قطارها متناسب با حجم لحظهای تردد مسافران مدیریت میشود تا جابهجایی شهروندان با ایمنی، سرعت و سهولت انجام پذیرد.
وی در پایان بیان کرد: شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای فنی و عملیاتی، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا خدمات حملونقل ریلی را به بهترین شکل ممکن به شرکتکنندگان در این مراسم ارائه نماید.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با صدور اطلاعیهای از خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان گرامی جهت شرکت در این مراسم خبر داد.
بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت کنندگان گرامی، ضمن تخصیص ناوگان مورد نیاز و تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم، در پایان مراسم نسبت به جابجایی شرکت کنندگان به میادین اصلی سطح شهر اقدام مینماید.
مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود.