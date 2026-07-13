رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران خبر داد و گفت: با این واریزی، تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: با این واریزی، تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

وی افزود: این میزان بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران شامل ۱۶۶ میلیارد تومان قدر سهم دولت و ۸۵ میلیارد تومان سهم کارخانجات چایسازی است که امروز به حساب آن‌ها واریز شد.

جهان ساز ادامه داد: با واریزی امروز، تاکنون ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۶ درصد مطالبات چایکاران شمال کشور بابت خرید امسال پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور از افزایش ۴ درصدی برداشت برگ سبز چای از باغ‌های شمال کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، ۸۴ هزار و ۵۵۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است که ۴۹ هزار و ۲۴۴ تن معادل ۵۸ درصد درجه یک و ۴۲ درصد بقیه درجه ۲ است.

به گفته وی، از اردیبهشت امسال تاکنون ۱۹ هزار تن چای خشک نیز در کارخانه‌های فرآوری چای در شمال کشور از محصول امسال باغ‌های چای استحصال شده است.