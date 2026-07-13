باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پنجره‌ای متفاوت از لحظات حضور مردم مشهد بر سر مزار رهبر شهید

داغ دوری رهبر شهید انقلاب هیچگاه در دل مردم سرد نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجره‌ متفاوتی به اشتیاق و اشک‌های مردم عزادار هنگام زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
پنجره‌ای متفاوت از لحظات حضور مردم مشهد بر سر مزار رهبر شهید
young journalists club

پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود

پنجره‌ای متفاوت از لحظات حضور مردم مشهد بر سر مزار رهبر شهید
young journalists club

دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب برای حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی + فیلم

پنجره‌ای متفاوت از لحظات حضور مردم مشهد بر سر مزار رهبر شهید
young journalists club

سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم

پنجره‌ای متفاوت از لحظات حضور مردم مشهد بر سر مزار رهبر شهید
young journalists club

از نخستین تلاوت تا آخرین دیدار + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رمز موفقیت موشک‌های ایرانی در عبور از پدافند چیست؟ + فیلم
۱۰۰۵

رمز موفقیت موشک‌های ایرانی در عبور از پدافند چیست؟ + فیلم

۲۴ . تير . ۱۴۰۵
حملات آمریکایی‌ها به اماکن غیرنظامی + فیلم
۸۴۷

حملات آمریکایی‌ها به اماکن غیرنظامی + فیلم

۲۴ . تير . ۱۴۰۵
ادعای فشار بر خبرنگاران پس از پوشش مراسم تشییع در ایران + فیلم
۷۸۲

ادعای فشار بر خبرنگاران پس از پوشش مراسم تشییع در ایران + فیلم

۲۴ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ و آغاز دور تازه تنش‌ها با ایران + فیلم
۷۰۲

ترامپ و آغاز دور تازه تنش‌ها با ایران + فیلم

۲۴ . تير . ۱۴۰۵
جنوب ایران؛ پایتخت همدلی در روزهای دفاع از وطن + فیلم
۶۸۵

جنوب ایران؛ پایتخت همدلی در روزهای دفاع از وطن + فیلم

۲۴ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha