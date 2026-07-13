معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: چنانچه پیمانکاری بدون دلیل موجه و صرفاً با توجیهات غیرقابل قبول، پروژه را به طول انجاماند، برابر با مفاد ماده ۴۶ فصل پیمان، به‌عنوان پیمانکار متخلف شناخته شده و کلیه سپرده‌های وی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط ضبط خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجیدی در جلسه شورای فنی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرایی طرح‌های عمرانی، اعلام کرد که رویکرد اصلی مدیریت استان، نظارت دقیق بر زمان‌بندی قرارداد‌ها و الزام پیمانکاران به تحقق تعهدات خود در بازه زمانی تعیین‌شده است.

مجیدی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برگزاری مناقصات و فصل پیمان‌های عمرانی، خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط موجود، هرگونه تغییر در قیمت مصالح یا نوسانات هزینه‌های اجرایی، هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف یا تأخیر غیرمنطقی در پیشرفت کار باشد. این موارد صرفاً در چارچوب قوانین تعدیل آئین‌نامه‌ها قابل پیگیری است و نباید خللی در زمان‌بندی پروژه‌ها ایجاد کند.

وی با هشدار جدی به پیمانکاران متخلف، تصریح کرد: چنانچه پیمانکاری بدون دلیل موجه و صرفاً با توجیهات غیرقابل قبول، پروژه را به طول انجاماند، نه تنها مشمول هیچگونه تعدیل هزینه‌ای نخواهد شد، بلکه برابر با مفاد ماده ۴۶ فصل پیمان، به‌عنوان پیمانکار متخلف شناخته شده و کلیه سپرده‌های وی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط ضبط خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار لرستان بر عزم جدی مجموعه مدیریت استان در برخورد با هرگونه سهل‌انگاری در اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های نظارتی و اجرایی موظف‌اند ماهانه گزارش دقیقی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ارائه دهند و هیچ اغماضی در قبال تأخیر‌های غیرموجه پذیرفته نیست.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: استانداری ، لرستان
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