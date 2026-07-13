باشگاه خبرنگاران جوان - چه چیزی باعث میشود از زندگیتان احساس رضایت داشته باشید؟ پول بیشتر؟ زندگی اجتماعی پربارتر؟ یا داشتن ازدواجی شاد؟
ما بارها افرادی را دیدهایم که حتی با داشتن امکانات بیشتر از این موارد که نام بردیم، غمگین هستند و هرگز از زندگی و شرایط خود احساس رضایت ندارند. چند دلیل مهم موجب بروز احساس دایمی نارضایتی در افراد میشود که در اینجا به آنها اشاره کردهایم:
افرادِ همیشه ناراضی معمولا کمالپرست هستند. یعنی اینکه فکر میکنند باید در هر کاری ایدهآل و بهترین باشند و حتی با وجود کسب نتایج خوب در عملکردشان باز هم احساس بیکفایتی میکنند.
راهحل:
هرگز به دنبال ایدهآل نباشید، همینکه به نتیجهای خوب از تلاشهایتان برسید برای داشتن رضایت از زندگی کافی است.
افراد ناراضی معمولا منفیگرا هستند و در مورد هر موضوعی نگاهی شکاک دارند. آنها اشتباهها یا شکستها را بیش از حد مهم تلقی میکنند و بیشتر مواقع بهجای تمرکز بر راهحل، موانع موجود را میبینند. این تفکرات منفی باعث میشود که مرتب از شرایط یا اطرافیان خود ناراضی باشند.
راهحل:
بیشتر، با انسان های مثبت گرا معاشرت کنید. در ضمن، کتاب ها، موزیک ها و فیلم هایی را بخوانید، بشنوید و ببینید که شما را به خنده انداخته و نگاهی متفاوت به زندگی در شما ایجاد می کنند.
افراد ناراضی مدام خاطرات تلخ گذشته و فرصتهای از دسترفته را مرور میکنند و در همان حال به آینده و اتفاقهایی ناگواری که ممکن است پیش بیاید فکر میکنند. آنها هرگز به لحظه حالشان اهمیت نمیدهند.
راهحل:
باید از گذشته درس گرفت و برای فردا و یا سال آینده برنامه ریزی کرد، اما نباید غرق در گذشته یا آینده شد. برای داشتن احساس خوب از زندگی، روی کارهای روزمرهتان متمرکز شده و از آنها لذت ببرید.
این موضوع یکی از مخربترین عادات روزمره رایج بین مردم است. هرگاه، خودرو، خانه، شغل، لباس، سطح مالی، روابط عاطفی یا شرایط اجتماعی خود را مدام با دیگران مقایسه کنید، قطعا آخر روز دچار اضطراب، افسردگی و کاهش شدید اعتماد به نفس خواهید شد.
راهحل:
خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید تا ببینید در زندگی چقدر رشد کردهاید تا بهجای حسرت بردن از زندگی دیگران، از دستاوردهایتان خشنود شوید.
منبع: خبرآنلاین