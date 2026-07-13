باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که همه کشورهای عضو توافق دارند که شهرکهای اسرائیل در کرانه باختری «بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی» هستند.
این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که ممکن است «یک جلسه فوقالعاده» با مقامات اتحادیه اروپا برای بحث در مورد محدودیتهای بیشتر در تجارت با شهرکنشینان اسرائیلی ترتیب دهد. او فاش کرد که اقدامات احتمالی شامل «ممنوعیت کامل یا جزئی واردات محصولات شهرکها، الزامات سختتر مجوز صادرات و امکان استفاده از تعرفهها» است.
علاوه بر این، کالاس تأکید کرد که «این گزینهها علیه اسرائیل نیستند»، بلکه «علیه شهرکهای غیرقانونی هستند که راهحل دو دولتی را تضعیف میکنند».
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدهاند تا بررسی کنند که آیا حمایت کافی برای اقدامات جدید جهت محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیل در کرانه باختری اشغالی وجود دارد یا خیر.
به گزارش رویترز، این بحثها بر اساس یک سند محرمانه از سوی کمیسیون اروپا است که سه گزینه مختلف را مطرح میکند – سامانه مجوز واردات، تعرفههای بازدارنده یا ممنوعیت کامل.
اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات عمیق و دیرینه میان ۲۷ کشور عضو خود، به ویژه در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین، همواره در اتخاذ تصمیمات بزرگ در مورد سیاست خاورمیانه با دشواری مواجه بوده است.
منبع: رویترز